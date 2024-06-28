國內經濟一次看！5月物價漲至通膨警戒線上 失業率24年同月最低
隨全球景氣平穩回升，以及AI、高速運算等應用商機持續擴散， 5月出口374億美元，年增3.5%，連續7個月正成長，主要貨品中，資通與視聽產品受AI等應用需求暢旺。經濟部表示，全球經濟復甦步調仍面臨主要國家推遲降息時程、美中經貿角力升溫，以及地緣政治衝突等不確定因素，不過，隨著終端需求逐步改善， 新興科技應用商機持續拓展，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢 ，均有利挹注我國出口動能，今年下半年可望延續穩健上升態勢。
記者鄭妤安/台北報導
外銷訂單及製造業生產連續3個月正成長。其中，外銷訂單年增7.0%，主要原因是由於高效能運算、AI及雲端產業等需求擴增，下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲所致；國內零售及餐飲業營業額穩健成長。
受惠新車上市熱銷，加上業者配合母親節檔期積極促銷、展店及新品效應挹注，5月零售業營業額年增2.4%。餐飲業營業額則年增4.1%，主因是餐館及飲料店因業者掌握節慶商機， 推出期間限定活動及應景套餐吸客， 加上展店效應挹注所致。
5月勞動市場尚屬穩定，失業率3.34%，為24年同月最低；今年6月中實施無薪假人數為5338人，其中以製造業實施無薪假人數4550人較多 ，但較去年8月高峰期（1萬337人)，已減少5787人。
物價方面，5月消費者物價指數（CPI）較上年同月漲2.24%，蔬果價格受天候不 穩影響上漲，外食費及房租也上漲，加上部分醫療院所調升掛號費，但蛋類因需求降低及上年缺蛋期間比較基數較高而下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果、 能源後的核心CPI則漲1.84%。