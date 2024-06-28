放大商機！電競世界盃7/4登場　eSports電競基金投資跟著嗨

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5G網速優化，雲端佈建成為科技產業的必備環境，劉郁伶指出，雲端發展趨勢下遊戲產業也出現新的營運模型，像是雲端遊戲、串流平台訂閱模型等，同時帶來新平台訂戶與收費來源，帶動遊戲商、平台商的雙贏；AI生成技術在遊戲產業的應用，解決人力成本問題，同時也提升行銷廣告效益，提升遊戲產業利多。
遊戲產業到底投資哪些產業？劉郁伶強調，如同所有科技產業的成長關鍵，基礎設備與技術發展需求結合AI運用等，也帶動遊戲電競市場於半導體及軟體的佈建；此外，遊戲產業也重視創新性、流行趨勢等，因此新遊戲上線時程明確，同時打造社群、雲端整合的遊戲開發商、營運與平台業者，也成為投資焦點；此外，結合IP運用，像是去年以來相當火熱的任天堂、瑪利歐等，結合真人版電影、主題樂園等，IP授權、元宇宙等衍生商機也受矚目。
不只AI，遊戲電競股也有好表現！劉郁伶說明，AI效應發燒，遊戲電競指數表現也受惠，Bloomberg數據統計，過去5年電競指數與美股大盤相較，報酬風險比達0.95明顯高出標普500指的0.6，電競指數年化報酬率約20%也優於標普500的12.6%。
其次，與科技股為主的那斯達克相比也是明顯勝出；美股維持多頭架構，料將持續挹注遊戲類股投資動能。受惠景氣與消費復甦動能，電競遊戲產業持續成長趨勢，在迎接夏日遊戲旺季的同時，第一金投信提醒玩家們或積極投資者，也能以定期定額方式持續參與電競科技產業的投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。