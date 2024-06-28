基隆「最強滷肉飯」出包！油豆腐藏小強屍體 她咬下傻眼崩潰爆吐
基隆廟口夜市知名滷肉飯「天一香」，近日爆出食安問題，有民眾於「爆料公社二社」PO文指出，家人前往天一香用餐，點了油豆腐及滷肉飯，沒想到一咬開油豆腐，卻驚見裡面有蟑螂屍體，嚇的急忙告知店家，豈料店家僅表示免單，事後家人氣不過，將照片PO網引發關注，怒斥太不衛生，更表示「免單也才50塊新台幣，是想侮辱誰？」
記者林盈君／綜合報導
對此，基隆市衛生局獲報後，已派員前往稽查，並開立限期改善通知書，屆時若業者仍未改善，將依違反《食品安全衛生管理法》之規定，裁處6萬以上至2億元以下罰鍰。。
據了解，「天一香」被網友封為台灣最強滷肉飯之一，是基隆廟口夜市知名小吃，本月27日中午，網友的妹妹前往天一香用餐，點了油豆腐及滷肉飯，結果一口咬下，卻發現裡面有蟑螂屍體，她當即告知店家此狀況，結果店家僅回覆一句「免單」，讓網友妹妹覺得處理方式太消極，只想草草了事，氣得將照片PO網，更表示「這種狀況你還有良心嗎？發生這種事你們覺得是正常的嗎？免單也才50塊新台幣，是想侮辱誰？」
從曝光的畫面可以看到，油豆腐被切開後竟然「加菜」，包裹了一隻大蟑螂屍體，不免讓人頭皮發麻。對此，基隆市衛生局獲報後，已派員前往稽查，針對不符合衛生標準部分，開立限期改善通知書，另外，並追查油豆腐供應商後，發現環境髒亂，責令業者立即停業改善。
基隆市衛生局表示，接獲民眾檢舉之後，已派員前往天一香稽查，並開立限期改善通知書，屆時若業者仍未改善，將依違反《食品安全衛生管理法》之規定，裁處6萬以上至2億元以下罰鍰。