美國男籃「夢幻隊」下周開訓！主帥Kerr喊話：他們都是名人堂等級
美國男籃「夢幻隊」要拼奧運五連霸！隨著NBA賽季日前正式結束，隨即將迎來備受矚目的巴黎奧運，而如今距離奧運到來僅剩下不到1個月的時間，美國男籃也將於下週在拉斯維加斯展開訓練，總教練Steve Kerr將透過集訓表現，選出最適合的美國隊先發5人名單。稍早Kerr也接受訪問，談到夢幻隊這次的目標，他則是毫不猶豫地表示就是金牌，同時也給予球員肯定，稱入選的這12名球員都是「名人堂等級」的選手。
記者陳品翔/綜合報導
Steve Kerr稍早接受訪問，談到巴黎奧運夢幻隊會面臨怎樣的挑戰，他說：「我們的名單上有很多明星球員，他們過去已經取得了很大的成就，但他們希望能夠取得更多成就，並贏得奧運金牌。我們意識到這項挑戰，世界各國的籃球水準如今已經變得更好、更強，我們知道我們必須做到最好。」
Kawhi能否健康出戰奧運 Kerr稱他很努力訓練
而洛杉磯快艇的明星前鋒Kawhi Leonard同樣入選本屆奧運12人名單，但他由於右膝手術後恢復不如預期，本季錯過球隊最後3場比賽，最終快艇也在首輪不敵獨行俠，無緣奪下隊史首冠，Kawhi如今連續第4個賽季都遭遇到傷勢，也讓人擔心他是否能夠參加巴黎奧運。
談到Kawhi Leonard的狀況，Kerr則指出他過去幾週一直都在訓練，期望能夠做好萬全準備，「我希望每個人都能夠順利出發，我們最近一直保持聯繫，Kawhi過去幾週也一直在訓練。名單中的每個人選都很重要，你永遠不知道事情最終會如何發展。」
給予入選球員高度認可 Kerr稱他們都是名人堂等級
「我認為從職業成就的角度來看，這支球隊可能是自1992年夢之隊以來，獲得最多榮譽的球隊。不同之處在於，1992年那時籃球普及度和全球化方面，遠沒有現在這麼好。我們這些球員都是名人堂等級的選手，我的想法是要能夠找到相互配合的組合和陣容，並且所有12個人都全力以赴，一同朝著金牌目標邁進，不論是誰在場上比賽。」Steve Kerr如此總結到。