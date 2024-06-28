振興觀光！觀光署加碼搭「台灣好行免費、台灣觀巴2折」擴及宜蘭
受到0403花蓮地震影響，重創台灣花東觀光產業，宜蘭也連帶受到影響，為了振興觀光旅遊，觀光署今（28）日宣布，花東旅遊優惠將加碼擴及宜蘭，從7/1起為期1個月，持電子票證搭乘台灣好行4條路線可享有客運票價免費，另台灣觀巴套裝旅遊行程12條遊程享有2折。
記者魏妤庭／台北報導
觀光署表示，為了振興花東地區觀光發展，鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，於6/1起推出花東地區便利旅運優惠措施，今日再加碼擴及到「宜蘭地區」，從7/1到12/31間，持電子票證搭乘台灣好行4條路線，就可享有客運票價免費，台灣觀巴套裝旅遊行程12條遊程享2折優惠。
觀光署表示，台灣好行在宜花東地區共有10條路線參與優惠活動，均具有特色，可沿途欣賞花東縱谷與東部海岸壯麗美景，宜蘭東北角海岸線鬼斧神工的奇特景致，也可以來趟舒緩身心的溫泉之旅。此外，台灣觀巴在宜花東地區有24條遊程參加2折優惠活動，可以深度體驗主題式套裝行程，少人可成行，定期出發探索網紅打卡秘境。
除了觀光振興優惠措施外，觀光署表示，將持續推動觀光運輸優質服務，除了串遊宜花東地區的台灣好行、台灣觀巴優惠路線，目前全台有60條台灣好行路線參與半價優惠，67條台灣觀巴套裝旅遊行程參與2人同行1人免費。