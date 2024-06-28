內湖寵物店老闆身亡！修繕費成羅生門 「這原因」取消說明
台北市內湖區一名47歲的黨姓老闆，26日被發現陳屍店內，消息發社會關注。外傳因二樓住戶不肯簽屬同意書，導致寵物店遲遲無法開業，不過二樓住戶反駁從去年10月就已表示拒絕簽屬，並無幫修繕陽台換取同意書之事，原先今（28）日黨男家人下午將出面說明，然而死者女兒表示全家為這件事情身心俱疲，包含媽媽在內4人都生病了，因此改日進行說明。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，台北市自2019年改法規，若是想要進一步經營寵物美容、寵物旅館等，須取得「上下左右」鄰居同意書，才能申請營業執照。由於黨男十分愛動物，店內收留許多無家可歸的貓狗，從10年開始經營寵物行業時，並無該條規則，後續黨男斥資4、500萬裝潢寵物店後，卻因未取得二樓住戶同意書，導致長達半年都無法開業，每月租金加上家裡開銷，讓患有慢性疾病的黨男喘不過氣，上月還曾傳出黨男情緒失控，在路上大吼大叫，未料26日卻傳來憾事。
黨男女兒表示，曾與二樓住戶口頭承諾，幫對方修繕陽台防水工程，對方就答應簽屬同意書，但事後對方卻改口反悔，甚至搬家失聯，連電話也不接。對此，二樓住戶也反駁，從未與寵物店有任何承諾，自家修繕也是自己出錢。二樓住戶也強調，因不滿寵物店一直說謊、帶風向，加上自家都是過敏體質，擔心寵物店開設家人會受影響，才不想簽同意書，即使現在對方去世，雖然也感到難過跟遺憾，一路以來紛擾不斷，還被網友肉搜、威脅蛋洗，基於自身權利維護，也堅決不會簽同意書。
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