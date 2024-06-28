343萬戶可領錢了！綜所稅首批退稅559.2億創新高　預計7／31入帳

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財政資訊中心今日也公布112年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，首批退稅中，以直撥入帳335萬7609件、金額549億6848萬元為主，其中一般案件7萬9283件、金額9億5246萬元；共計343萬6892件，退稅金額559億2094萬元、創歷年首批退稅規模的新高紀錄；補稅方面，金額合計19億4059萬元。不過，財政部表示，這只是初步統計，確切退稅金額、案件經國稅局調整後，仍會有更動。
綜合所得稅為什麼可以退稅？
當納稅人進行綜所稅申報時，納稅人除了能檢視上年度收入、試算稅金，部分納稅人能透過申報扶養、列舉扣除額等，當抵扣金額大於實際繳納金額時就能獲得退稅的資格。
綜所稅能不能退稅？有3管道可以查詢
網路申報查詢：至國稅局網站登入個人申報系統，即可查詢所得稅退稅狀態。
臨櫃查詢：至國稅局各地稽徵所、稅務所、總局或分局辦理臨櫃查詢，需攜帶身分證、印章及所得稅申報書等相關文件辦理退稅手續。
稅務APP查詢：國稅局稅務APP提供納稅人透過手機登入查詢所得稅退稅相關資訊。
綜合所得稅分3批次辦理退稅
首批退稅每年7月31日、第2批退稅每年10月31日、第3批退稅次年1月20日(遇例假日提前)
綜所稅退稅適用資格
首批退稅適用對象：1、在今年5月1日至5月31日採取網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算之退稅案；2、5月10日(遇例假日順延)前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。
第2批退稅適用對象：1、二維條碼或人工申報方式之退稅案件。
2、5月10日(遇例假日順延)前以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。
3、逾5月10日(遇例假日順延)以書面方式確認的稅額試算退稅案件。
第3批退稅適用對象：1、逾申報期間以二維條碼、人工申報或書面方式確認稅額試算的退稅案件。2、申報或確認稅額試算屬繳稅或不繳不退案件，經稽徵機關核定為退稅的案件。
退稅方式有哪些？怎麼辦理退稅？
財政部提供的退稅方式主要分成2種，一是直撥入帳，民眾在申報的時候，只要填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳（退）稅成功的存款帳戶，退稅日到時就會自動入帳。另一種則是寄發退稅憑單，民眾再到單子上列出的付款單位領取現金。
首批退稅何時可以拿到？
如果是屬於直撥退稅的民眾，退稅款將於7月31日入帳；未採用直撥退稅方式的民眾，該局將寄發退稅憑單，再由民眾在兌領有效期間內（7月31日至9月30日）持向金融機構辦理託收或兌領。