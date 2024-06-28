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同學分工種植及銷售大麻 163株大麻比人高

▲同學分工種植及銷售大麻 163株大麻比人高（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲同學分工種植及銷售大麻 163株大麻比人高（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

施姓及賴姓兩名男子之前在學校時即為「哥兩好」，兩人出社會後分工合作發展毒品事業，由施男負責種植、加工大麻，賴男則負責銷售業務。霧峰警分局日前接獲線報，得知販毒嫌犯施某、賴某等2人，有埋包販賣第二級毒品大麻之嫌疑，立即與臺中市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、第二分局、第六分局等組成聯合查緝專案小組，在彰化縣溪湖鎮破獲施嫌栽種於工廠之大麻植株，起出大麻植株163株。

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警方調查施、賴2人為貪圖販毒利益，降低毒品被查緝的風險，由施嫌負責栽種及加工製造大麻植株，再由賴嫌購買大量毒品賣給下游運用各地旗下藥頭透過「埋包」手法供毒給各縣市藥腳。


專案小組於113年6月12日在彰化縣溪湖鎮破獲施嫌栽種於工廠之大麻植株，起出大麻植株163株、大麻葉1,310公克、大麻花8,971公克、種植設備植物燈、真空袋、封膜機等設備，有些大麻植株的高度甚至快頂到天花板，數量之多及植株之大，令小組成員頭皮發麻，直呼誇張，同仁聞到散發出來濃濃的大麻腥臭味，甚至有人頭暈，惟專案人員仍堅持徹夜通宵將證物清點完畢。


專案小組查知賴嫌常於臺中市、南投縣、彰化縣及高雄市地區販賣二級毒品大麻，於掌握嫌犯目前藏匿處(工廠)、販毒藥頭及藥腳交易網絡後，向臺中地檢署及地方法院聲請核發搜索票34張、鑑定許可書30張、拘票6張，兵分多路同步執行拘提及搜索，一舉將施、賴藥頭等18人(藥頭6人、藥腳12人)一網打盡。當場於嫌犯藏匿之工廠內，查扣大麻樹活株及已烘乾之大批二級毒品大麻、日照設備等證物，數量相當可觀，且具備相當專業的製造工具，儼然為一專業製毒工廠，依現場所查獲的大麻成品及活株估計，又適逢暑假將屆，這批大麻一旦流出將可能戕害到莘莘學子。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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