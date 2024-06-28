巷仔內／拜登有大麻煩！川普還是那個川普　辯論後「換登」呼聲起

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早在辯論會前，外界對拜登的表現就沒有太高期望，拜登最關鍵的任務不是在口才上壓倒川普，而是在辯論上證明自己精神奕奕，足以勝任總統職務，然而，拜登在辯論上的表現卻幾乎是恰恰相反，讓外界更加懷疑，拜登真的還能夠治理這個國家嗎？
尤其在辯論前半段，拜登講話嗑嗑巴巴，虛弱沙啞，在台上的表情和眼神經常顯得茫然，似乎費很大勁才能組織語言，而即使已經那麼費力了，講出來的話依舊含糊難辨。像是拜登失言稱「我們終於打敗了聯邦醫療保險」，給川普撿到槍的機會，譏諷拜登「確實打敗了醫療保險，而且是完全打死（beat to death）」。
辯論結束後，根據《CNN》線上調查，67％的網友認為川普是贏家，而只有14％的網友稱對拜登領導國家感到放心，雖然對川普領導國家感到放心的人也不多，但至少還是有36％，遠優於拜登。
對拜登來說，好消息大概是有81％的受訪網友對《CNN》表示，不會因為辯論改變自己的投票意向，但是民主黨是否該繼續讓拜登競選連任的質疑聲已經四起，專欄作家巴尤米 （Moustafa Bayoumi）甚至直呼，民主黨應該替自己讓拜登投入競選而感到羞恥。
川普意外成為新規則最大受益者？
諷刺的是，這次辯論為了控制場面，祭出了「閉麥」的嚴格規定，除非輪到候選人發言，否則麥克風將被靜音。新規本意是防止兩人四年前第一次辯論時的荒腔走板場面再現，當時川普瘋狂打斷拜登發言，辯論變得像是在吵架。
而在這次的新規定下，川普表現得相對守規矩，只有一次在麥克風靜音的情況下講話，也只有一次嘲笑拜登言不及義。川普四年前或許如願在現場「吵贏了」拜登，但並未替他加分，更多人認為拜登是辯論中表現較好的一方。而這次情況則不同，一個沒有失控的川普，卻更加突顯出拜登的老態。
如果說拜登的課題是要在辯論中證明自己仍能老驥伏櫪，川普的課題就是要在辯論中證明自己能夠克制守序，不是只會帶來混亂，而某種程度上川普也確實做到了。雖然，川普的諸多發言依舊經不起事實查核的檢驗，常態性地信口開河，話中夾雜了許多不實資訊，但他就是能夠轉移焦點，躲過那些本應讓他難以招架的問題，而拜登也無法抓住這點去攻擊他。
台灣完全未在辯論上被提及
對於台灣人來說，這場辯論除了關注拜登與川普誰表現得更好，或許更加值得注意的是，整場辯論會完全未提及台灣，甚至中國也不在正式題目中，僅有在兩人提及關稅以及川普指控拜登「收受中資」時短暫出現，《CNN》安排的提問涵蓋多項議題，但沒有包括台海，而俄烏戰爭與以巴衝突才是問及國際局勢時的主要焦點。
在辯論前，《日經亞洲》特別整理了拜登與川普在台海議題上態度的差異，也有專家認為辯論會上應該要提問兩人「中國出兵台灣，美軍是否會介入？」美國前國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）分析川普勝選對於亞太地緣政治會帶來何種影響的專文，也於辯論前在《外交事務（Foreign Affairs）》上登出，但是最終，台海與亞太地區的議題完全沒有被列入，這也反映出美國民眾面對大選，看待重要議題的優先順序。
無論如何，即使台灣確實在辯論上被提及，依照今天整場表現來看，也很可能不會得到什麼具體的論述。
這次美國大選上演拜登與川普的二度對決，本來就已經讓許多美國人反感或者說冷感，而經過這次辯論，看著兩位白髮蒼蒼的候選人你來我往，話題甚至一度神奇地延伸到誰更會打高爾夫球，恐怕美國民眾的挫折感只會越來越強。
賀錦麗（Kamala Harris）稱大家應該更關注於兩人誰更適合擔任美國總統，而不僅僅是關心誰辯論表現更好，誠哉斯言，不過在誰更適合擔任美國總統這個問題上，拜登太老無法勝任白宮主人的擔憂，在辯論後肯定會成為相關討論的主旋律，而官司纏身、總是被評價為「民主制度的威脅」的川普，在這次辯論至少沒有讓他更進一步失分。如果說這次辯論是大選縮影，那拜登真的是拉響警報，必須在接下來的時間好好思考如何扳回一城了。
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