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《聽海湧》絞刑台意象曝光！黃冠智揭戰俘受刑慘況：1巴掌判10年

▲黃冠智（右）在監視戰俘時賞對方巴掌，因此戰後需受刑，遭判10年牢獄。（圖／公視提供）
▲黃冠智（右）在監視戰俘時賞對方巴掌，因此戰後需受刑，遭判10年牢獄。（圖／公視提供）

記者李欣容／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇《聽海湧》將於8月17日在公視首播，昨（27）日晚間在台北電影節舉行亞洲首映後，獲得觀眾熱烈迴響，前導海報中展現「絞刑」恐怖意象，黃冠智飾演的戰俘監視員後期成為戰俘，身分交換讓他感慨：「一個巴掌被判10年甚至絞刑。」

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三款前導海報則展現《聽海湧》想傳達的三種意念，一款是象徵承諾與羈絆的海蝕洞，另一款是讓人感到恐懼的絞刑台，設計師林旻錡說：「手槍是壓迫，絞刑台是審判，象徵站在絞刑台上的士兵身處進退兩難的處境。」

▲吳翰林（左）監督戰俘從事勞動工作。（圖／公視）
▲吳翰林（左）監督戰俘從事勞動工作。（圖／公視）
黃冠智在劇中飾演的戰俘監視員，因對戰俘有不當對待並且有殺害戰俘之嫌，被迫站上國際法庭受審，他表示角色們其實堅信自己的行為沒有錯：「打戰俘是為了維持紀律。」

未料戰後立場交換，戰俘監視員在澳洲軍官前成了戰俘，黃冠智感慨：「受到的待遇真的有比較好嗎？一個巴掌被判10年甚至絞首刑。或許沒有誰對誰錯，所有人都是戰爭底下的犧牲者。」

《聽海湧》前導預告中曝光戰俘營中無論是戰俘或監視員皆受到無情對待，一群青年和枯瘦的大象頂著南洋灼熱的豔陽，在日軍鞭斥下勞動著，吳翰林為了飾演戰俘監視員，開拍前特別去助曬：「拍攝過程中也繼續多曬太陽，希望讓自己看起來更黝黑。」

另外，該角色必須在缺乏糧食的狀況下和戰俘們一起從事勞力工作，也不能看起來太魁梧壯碩，因此他接下角色後開始進行體能訓練，在劇組也會和黃冠智、施名帥以及日本演員伊吹、松野高志一起去健身：「想練的更精瘦一些。」

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。

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