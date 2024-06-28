反罷免！國會改革宣講前進基隆 朱立倫力挺謝國樑：他沒做錯什麼
罷免基隆市長謝國樑成為國會改革法案延長戰，國民黨主席朱立倫今（28）日晚間要到基隆進行宣講，全黨動起來反罷免，朱立倫受訪時說，感謝謝國樑一年半來他的努力，尤其在基隆市政上面，他用愛、用和平讓基隆市政做改變，同時當然他也把過去失去的基隆市產找回來，讓基隆市民的權益能夠受到保障。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，在這個過程當中，當然得罪了部分人士，特定利益的人士跟民進黨的朋友，但他們也相信基隆市民一定有智慧，對於真正用愛、用和平而且保護基隆市產的市長，他沒有做錯任何的事情，當然不應該，因為用仇恨、用所謂對抗就要來罷免他，他相信基隆市民會用理性來對待。
至於是否有下令黨團修改選罷法調升罷免的門檻，朱立倫說，其實選罷法不合理的部分，都是可以受到社會檢視的，大家看到總統的罷免的條件跟立委、縣市長的罷免條件完全不一樣，一個比較高，一個比較低；而在連署的部分，總統連署是要附身分證影印本，而現在只要抄一下就可以了。所以這麼不合理的一個狀況，是不是應該要比較嚴謹？至於門檻的部分大家可以討論一下，這些都是透過公聽會，大家覺得什麼樣是最適當的門檻，他們都尊重。
朱立倫強調，修法其實不是針對某一個人，也不是針對某一個政黨，它是就一個國家的制度，也可以讓學者專家來討論，下個禮拜有公聽會就很好，讓大家來討論，國民黨不會去預設立場。