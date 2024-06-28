赴新北城市交流！盧秀燕參觀五股公有零售市場　現「意外插曲」

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盧秀燕強調，現代化市場有幾大要素須特別重視，包括肉品切割與地板及洗滌相關設備的衛生，這點現代人非常重視，停車場的建置是否妥善也大大影響民眾採買意願和商圈的發展；農夫市集是新興重點項目，同時隨著氣候暖化，市場內的室溫狀況、空調設備也格外重要。盧秀燕特別要求與會相關首長，必須將此行心得謹記下，將成功經驗帶回台中。
經發局說明，新北市為協助市場轉型，將空間美學作為精進重點，五股市場以評選方式招選攤商，經機關擇選後進駐市場營業，新進攤商也需配合市場整體意象，進行攤位美學，如本次參訪的文青咖啡攤「汐柚咖啡」。
針對現代化市場轉型政策，經發局指出，有鑒於一般公有市場對於空攤均採公告方式，有意願者至市場管理室辦理登記抽籤，無擇優機制，目前台中市經發局針對區位較大或整併相鄰之個別攤位，擺脫既有面積狹小不好利用情形，採評審方式選擇優質店家進駐，如近期的第五、篤行公有市場，將局部空間採委託經營方式，對外公開招商。不僅如此，台中市也有許多市場內進駐職人咖啡，如建國市場「阿曼咖啡店」及第二市場「三之一咖啡」，期藉由新進駐攤商及輔導攤商轉型，為市場注入新活水，營造新氣象，帶動市場蓬勃發展。