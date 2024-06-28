張元植7000字大戰曾格爾！李怡貞曾助一臂之力 「你認真的可怕」
外號「八千張」、36歲我國知名登山家張元植今（28）日被外媒報導到法國攀爬白朗峰，期間疑似因為積雪關係不慎失足，墜崖身亡，妻子和好友已經證實死訊。張元植1年多前寫下7000多字，公開質疑女登山家曾格爾的登頂紀錄，當時讓律師李怡貞相當感佩，她發文悼念張元植，追憶對方的執念，「你很認真，認真的可怕...」
記者楊穎軒／綜合報導
2022年11月，台灣「登山女神」曾格爾聲稱花13小時以「無氧」的方式征服世界第八高峰馬納斯魯峰，登山界普遍質疑真實性，張元植和團隊無畏後果和壓力，花4天自製整整20頁、超過7000字的報告，依據曾格爾的GPS定位、當天天氣比對走速和登山軌跡等，認為對方所說根本不合理。
張元植那時寫下：「說實話，假惺惺的在臉書轉發分享『恭喜，好棒，繼續加油！一起努力讓台灣被世界看見！』X的我也會，但我不屑這樣假掰。」
今天凌晨，李怡貞在臉書發文，指登山社團分享法國媒體的報導，她粗淺瀏覽一下覺得不妙，因為聯想到張元植，回憶當年張元植向曾格爾開戰，「當時事件發生，風向很大，你無所畏懼的寫了一篇論文，20頁洋洋灑灑，認認真真，你的親友私訊我說怕你受傷害、被告、被弄髒。」
李怡貞說，非登山背景、跨領域的她充滿畏懼地看完滿滿專有名詞的小論文，「確定驗證這世界上的不可能就是不可能，立刻去你的文章底下留言幫忙高調」，李怡貞點出自己和張元植的相同點，「後來你繼續走自己的路，其實我也是，我們的同質性都是看不過暗黑的事務囂張，總無所畏懼的用論述打臉對方，即使骯髒的人事依然造作依然假裝。」
至於和張元植的相異之處，李怡貞說：「我總大多是是尖酸刻薄的訕笑，畢竟虛擬世界。但你很認真，認真的可怕，所以最終也沒有收到爛人的傳票。」文末，李怡貞大嘆一聲：「唉！多希望不是你。」