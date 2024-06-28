泰歌手錄影遲到！潘瑋柏開砲「每次都這樣搞」 陶喆：心裡不太爽
藝人潘瑋柏近期參與錄製中國音樂節目《音你而來》，在最後一集中，陶喆將以驚喜嘉賓的身分現身，沒想到陶喆都抵達現場了，節目其中一位成員高卿塵仍未現身，讓潘瑋柏氣得直接在鏡頭前對節目組爆氣開罵，後來到場的高卿塵被嚇得當場矇掉，完全不知道該如何是好，直到最後陶喆向他公開「真相」，逗得全場瞬間大笑。
記者洪生儒／綜合報導
泰國歌手高卿塵在錄製中國音樂節目《音你而來》的最後一集時，因為遲遲沒有出現，陶喆見狀便表示：「他晚一點沒關係，可是不能遲到那麼久啊！這個太離譜了。」其他節目成員看到高卿塵到場後，也連忙趕緊跟他說：「因為等你的時間太久了，陶喆老師有點不高興。」
高卿塵在得知自己讓陶喆不高興後，也小心翼翼的入場準備錄影，陶喆一看到他馬上質問：「為什麼會等這麼久啊？你有身體不舒服嗎？」高卿塵緊張地脫口回答：「他們不讓我來。」陶喆聽了瞬間一臉問號，並向高卿塵表示：「我在這裡已經等了有一個半小時了。」
接著，潘瑋柏突然朝製作單位走去，他嚴肅地說道：「節目組你們要搞清楚，不要每次都搞這種事情，剛剛在停車場讓我們等那麼久，已經很久，在幹什麼？每次都這樣子，讓陶喆哥在那邊等那麼久。」潘瑋柏一說完話，打掉東西後直接走去後面的休息室。
高卿塵一看情況似乎變得相當嚴重，被嚇到矇住，後來他露出緊張的表情，不斷用眼神跟其他人求救，陶喆便決定直接向他公開真相，他忍著笑意表示：「第一次來上這個節目，心裡面有點不太爽，但同時又覺得其實很開心，因為我們大家都在騙你！」話一說完，高卿塵一得知原來自己是被騙，才頓時鬆了一口氣，傻眼直呼：「我走～不錄了。」逗得全場大笑。