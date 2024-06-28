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「換登」潛力股！小羅勃甘迺迪未達CNN民調門檻　自辦偽同台辯論

▲民調顯示，美國總統大選獨立參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）比起民主黨，在共和黨支持者之間更具吸引力。（圖／美聯社／達志影像）
▲民調顯示，美國總統大選獨立參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）比起民主黨，在共和黨支持者之間更具吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024美國總統大選首場總統候選人辯論落幕，現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）針對議題互相攻防，也嫌對方太老太爛互噴口水，攝影棚好不熱鬧，而因民調門檻未過關而並無獲邀的獨立參選候選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也不甘寂寞，自己連線「偽同台」同步放映川拜辯論，儼然成為現場第三人。

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根據《國會山莊》、《華爾街日報》報導，脫離民主黨初選，選擇獨立參選的小羅勃．甘迺迪因為民調未達標而無緣參與CNN主辦的這場電視辯論會，不過他也選擇在同一時間於洛杉磯自己舉辦「同台辯論會」，即時於螢幕上放映川普與拜登遠在喬治亞州的辯論過程。

▲獨立參選候選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不甘寂寞在洛杉磯自己舉辦「偽同台」辯論。（圖／翻攝自小羅勃．甘迺迪X平台直播）
▲獨立參選候選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不甘寂寞在洛杉磯自己舉辦「偽同台」辯論。（圖／翻攝自小羅勃．甘迺迪X平台直播）
這場「偽同台」辯論會由前記者史塔索（John Stossel）主持，並適時暫停CNN主辦的辯論畫面，讓小羅勃甘迺迪做出回應，而當小羅勃甘迺迪發言超過2分鐘時，主持人也會出言制止。

在極具爭議與關注的墮胎、移民議題上，小羅勃甘迺迪和拜登相同，表示自己「致力於捍衛個人醫療選擇」，而在後項他則表示認同川普對非法越境的疑慮；在川拜辯論後他也指出，辯論規則將自己排除在外，顯示了美國確實「需要第三方總統參選人」，他也認為這場並不會對川普或拜登有所幫助，反而是對他有利。

由於拜登表現普遍被認為不佳，甚至傳出民主黨人想「換登」的念頭，而本身就是民主黨重量級政治世家的甘迺迪，此刻也被《新聞國度》（NewsNation）節目主持人柯莫（Chris Cuomo）詢問是否會考慮與拜登接洽，接替他掛上民主黨總統候選人的角色。

對此，小羅勃．甘迺迪則回應稱最終提名權仍落入超級委員會代表手中，對於重新加入民主黨，並沒有表現出明顯興趣。

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