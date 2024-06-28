基隆「天一香」油豆腐咬出蟑螂！追供應商驚見髒亂環境 勒令停工
民眾在基隆最強滷肉飯名店「天一香」用餐時，一口咬下油豆腐後吃到「半截蟑螂」，畫面一經PO網引發軒然大波，基隆市政府衛生局今（28）日立即派員稽查，針對現場環境不符合食品衛生規範準則部分，開立限期改善通知書，也請業者暫停販售油豆腐。衛生局也追出供應油豆腐的德昌豆腐店，由於現場環境髒亂，已命業者立即停止作業
記者孫唯容／綜合報導
據了解，一名網友昨天中午與妹妹一同前往位於基隆夜市的「天一香」吃飯，咬一口油豆腐竟驚見半隻蟑螂被包在裡面，店家甚至僅用免單方式處理，讓網友氣得將事發經過PO網。
基隆市衛生局今天也派員前往稽查，並現場針對部分衛生條件，包含作業場所燈光不足、現場見病媒、食材及清潔用品放置未有效區隔、風扇未清理等，輔導加強衛生管理，並開立限期改善通知書，要求業者限期改善，如屆期複查如仍不符合規定者，將依違反食品安全衛生管理法第8條第一項規定，依同法44條裁處6萬以上至2億元以下罰緩。
衛生局在現場抽查「油豆腐」食材原料，剪開油豆腐無異常，衛生局也同時向源頭追溯，前往稽查爲「天一香」提供「油豆腐」供應商為本市德昌豆腐店，發現現場環境髒亂，已命業者立即停止作業，進行環境及設備清潔及消毒，至複查合格後方可恢復作業，後續複查仍不合格者，將依法處辦。
基隆市衛生局局長張賢政提醒食品業者，近來天氣逐漸炎熱，易孳生病媒，食品業者應落實「衛生自主管理」工作，對於食品製作流程須確實管控，作業環境須隨時維持清潔，落實環境清潔及消毒之基本工作，以有效避免病媒孳生，污染所販售或提供的餐食，維護市民飲食衛生安全。