食藥署長吳秀梅6月底卸任！前長官陳時中透露「有傳訊勉勵她」
任職長達7年的衛福部食藥署長吳秀梅，將在6月底卸下職務，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，對此，其前長官前任衛福部部長陳時中今（28）日被問到相關議題時表示「知道吳秀梅署長要離職了，有傳line給她」，並透露「食藥署長確實不好做，在這位子上有很多困難的事情」，他傳訊息給她稱服務7年多，對社會有相關貢獻，應該心安理得了。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署長吳秀梅，2017年2月由高雄醫學大學香粧品學系借調，但主管的美牛、高端疫苗、蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室案、缺藥、永豐停產輸液等議題，多次引發爭議，也讓在野黨質疑不適任，也一度傳出將遭拔官，昨晚更是傳出，7月1日將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長一職。
對此，行政院長卓榮泰今（28）日證實，「食藥署吳前署長」過去7年專業且盡職，希望新任署長一樣積極負起責任，為食安、藥品管理盡一份心力。
而針對吳秀梅離職，前衛福部長陳時中說「有寫line給她」，並跟她說「服務7年多，對社會有相關貢獻，應該心安理得了」，陳時中坦言，在這位子上有很多困難的事情，食藥署長確實也不好做，尤其現在特別重視藥物、食品。
根據中國醫藥大學學院介紹，莊聲宏邁阿密大學醫學院生化及分子生物學研究所博士，研究領域包含開發新藥、抗癌藥作用機轉、基因治療及分子技術。有傳言指出，新接掌食藥署長莊聲宏，已在1個多月前接到校長洪明奇詢問意願，陸續開始準備借調流程，並在7月1日接任。