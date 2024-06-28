外傳中醫大藥學院長接任食藥署長 他的經歷、挑戰曝光
衛福部食藥署長吳秀梅上任以來，歷經各大食安、藥品風波，不過最近傳因輸液缺貨危機而遭拔官，行政院長卓榮泰今（28）日證實她的去留，但也強調尊重衛福部的人事規劃。外界盛傳將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任職位，而他的專業領域包括新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術，《NOWnews今日新聞》記者對此致電中國醫藥大學，得到回應「詳細情況不便透露」。
記者林則澄／台北報導
吳秀梅是經高雄醫學大學香粧品學系借調，而在2017年開始擔任食藥署長一職，此前擔任高雄醫學大學藥學系教授、香粧品學系教授，專長包括藥物分析技術、基因及生物標誌篩檢技術、濫用藥物篩檢技術、藥物基因體學、化妝品學，不過近年歷經新冠疫情（COVID-19）高端疫苗、美豬進口、黑心快篩、美式賣場賣毒莓果、蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室食物中毒、缺藥等風波，最近則因點滴大廠「永豐化工」重大違規停產生理食鹽水，引發缺貨危機，據傳這是她遭拔官的最後一根稻草。
針對吳秀梅的去留，卓榮泰今日上午去到立法院備詢，會前接受媒體聯訪談到，尊重衛福部對於所轄主管人事規劃，每名同仁進到專業領域，都是希望經過合理人事規劃，能為國家做出更多服務貢獻。他也提到，「食藥署吳前署長」過去7年在工作崗位的專業以及盡職，希望新任署長一樣積極負起責任，為了食安、藥品管理去盡一份心力。
至於外界盛傳，莊聲宏將會接任食藥屬長一職，《NOWnews今日新聞》記者對此致電中國醫藥大學，校方對此回應詳細情況不便透露。而據中國醫藥大學藥學院網站介紹，莊聲宏是在中國醫藥大學藥學系學士畢業，之後獲得美國邁阿密大學醫學院生化及分子生物學研究所博士，以及清華大學分子生物學研究所碩士，專業領域包括新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術，而他一旦上任，未來除了面對各項複雜食安議題，還要面臨近期缺乏輸液、藥品等問題，這些都是不小的挑戰。