今日來講股／7月天！美企做多帶動美股台股揚升　「新AI」成焦點

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時序進入7月新一週，白易弘預期上半週延續28日的熱度，綠電、生技股與AI相關的中小型股相對表現應該較佳，權值股看鴻海除息表現，預估不會秒填息，但會慢慢邁向填息之路，權值股大概要到下半週資金才會回來。
至於大盤表現，白易弘認為28日站回23000點大關，新一週將往前高方向邁進，且櫃買中小型股表現也會跟著很強勁，這是因為過去20年7月，美國電子股大多做多，勝率達9成，美股走強也會激勵台股走勢往上邁進。
族群部分，白易弘表示，投資人可持續關注AI延伸的CPO、面板級扇出型封裝或光纖通訊等「新AI概念股」，如友威科、東捷、波若威、聯鈞，其中聯鈞產能都準備好了，接下來可以觀察下半年有沒有新訂單。至於機器人概念股28日有多檔飆漲停，新一週能不能延續動能可看指標股所羅門。
針對機器人概念股，白易弘指出，前一波有套到的，不建議反彈做減碼，可以等到前高再做減碼都可以，因為都有相關題材挹注。至於CPO相關投資人短套也不用擔心，因為這波由台積電主導，矽光子傳輸新技術的開發明年會正式發酵，因此不用太過憂慮，後面還是有成長空間。另外，7月是生技月，相關疫苗、再生醫療或是新藥研發以及CDMO個股預計也有機會，投資人可留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。