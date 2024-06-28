印尼14台人涉網路犯罪遭逮！鹹粥嬤憂失聯孫「會不會是其中一個」
彰化縣伸港一名高齡73歲的阿嬤，靠販售鹹粥一手養大19歲黃姓孫子，豈料黃男3月間告訴阿嬤要跟朋友出門，之後就音訊全無，至今已經失聯117天，黃男阿嬤天天以淚洗面，警方查出黃男已經在3月4日出境到泰國，懷疑遭詐團誘騙至國外打工，而印尼移民局26日逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中包括14名台灣人，阿嬤得知後十分擔憂，深怕失聯已久的金孫也涉入其中。
記者孫唯容／綜合報導
據悉，黃男的父母自幼離異，由阿嬤隔代教養撫養長大，阿嬤每天推著攤車賣粥、麵線糊，含辛茹苦將孫子撫養成人，黃男也看著阿嬤每天清晨4點鐘就起床備餐，內心深感不捨，因此辦理休學到超商打工，為的就是能讓阿嬤輕鬆一點。豈料今年3月份，黃男整理行李，告知阿嬤要外出去找朋友，結果失聯至今，阿嬤每日望著孫子空蕩蕩的房間，感到焦心不已。
根據刑大調查，黃男是在3月4日出境到泰國，目前已超過60天免簽期限，不過人是否還停留泰國，抑或是已遭詐團吸收、囚禁，仍待進一步調查釐清。而印尼移民局26日在一幢別墅內逮捕，上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中14人是台灣人。黃男阿嬤獲知印尼逮捕14名台人後，感到更加憂心，擔心「會不會孫子也在裡面？」，希望政府單位可以協助調查。
※【NOWnews 今日新聞
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