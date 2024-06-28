放暑假！定位App「冰友」功能全開「時間軸」登場　孩子行蹤秒知

我是廣告 請繼續往下閱讀
暑假開始了，家長要上班，該如何掌握孩子的行程，可以透過免費下載的定位App「冰友」，近期加入了「時間軸」新功能，能知道孩子何時移動、何時到定點，就連停留多久都可以知道，讓你可以完整知道家人的行蹤。設定路徑如下：
📍自己：點擊主地圖右上角第一個頭像按鈕 ➜ 滑到最下方就是近期時間軸
📍好友：點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 就可以看其他好友時間軸紀錄
目前基本用戶可以看到 2 天內的動態紀錄，如果高級為會員就可以查看多達 30 天，尊榮會員還能查看多達 90 天內的時間軸。但如果想關閉時間軸，可以在設定內的「隱私設定」修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。
🟡「動態通知」自動報平安
另一個實用功能就是付費解鎖的「動態通知」功能，開啟該功能後，不用擔心孩子怎麼還沒報平安，直接設定好動態通知內的抵達和離開通知，只要孩子的帳號抵達或離開，系統就會自動發送通知傳給你。
設定路徑：在主地圖上點想接收通知的好友頭像，找到貼圖上方的小鈴鐺符號的按鈕，自訂動態通知。也可以從右上角設定➜ 通知 ➜ 朋友動態通知個別設定。
🟡可顯示「電量」、「充電狀態」
有時對方手機是真的沒電，但有時就是個藉口，冰友提供即時電量顯示功能，孩子的帳號手機電量剩多少都可以知道，沒電還能請孩子快點去充電，相當實用。