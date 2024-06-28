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放暑假！定位App「冰友」功能全開「時間軸」登場　孩子行蹤秒知

▲定位App「冰友」功能全開，近期加入了「時間軸」功能，可以更全面的掌握家人的位置。(圖／記者周淑萍攝)
▲定位App「冰友」功能全開，近期加入了「時間軸」功能，可以更全面的掌握家人的位置。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

暑假到了，孩子們開始放假，國高中生有自己的規劃，但家長不免有點擔心，這時就能活用定位神器「冰友」，除了原本的功能就相當完整之外，近期還有網友敲碗許久的「時間軸」登場，可以一眼明白去過哪些地方，有沒有好好吃飯。整理3大實用功能讓家長更能掌握孩子行蹤。

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🟡「時間軸」掌握家人行蹤

暑假開始了，家長要上班，該如何掌握孩子的行程，可以透過免費下載的定位App「冰友」，近期加入了「時間軸」新功能，能知道孩子何時移動、何時到定點，就連停留多久都可以知道，讓你可以完整知道家人的行蹤。設定路徑如下：

📍自己：點擊主地圖右上角第一個頭像按鈕 ➜ 滑到最下方就是近期時間軸

📍好友：點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 就可以看其他好友時間軸紀錄

目前基本用戶可以看到 2 天內的動態紀錄，如果高級為會員就可以查看多達 30 天，尊榮會員還能查看多達 90 天內的時間軸。但如果想關閉時間軸，可以在設定內的「隱私設定」修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。

🟡「動態通知」自動報平安

另一個實用功能就是付費解鎖的「動態通知」功能，開啟該功能後，不用擔心孩子怎麼還沒報平安，直接設定好動態通知內的抵達和離開通知，只要孩子的帳號抵達或離開，系統就會自動發送通知傳給你。

設定路徑：在主地圖上點想接收通知的好友頭像，找到貼圖上方的小鈴鐺符號的按鈕，自訂動態通知。也可以從右上角設定➜ 通知 ➜ 朋友動態通知個別設定。

🟡可顯示「電量」、「充電狀態」

有時對方手機是真的沒電，但有時就是個藉口，冰友提供即時電量顯示功能，孩子的帳號手機電量剩多少都可以知道，沒電還能請孩子快點去充電，相當實用。

▲冰友加入時間軸功能。（圖／翻攝官網）
▲冰友加入時間軸功能，可以更加清楚掌握好友動態。（圖／翻攝官網）
▲冰友可以即時檢視好友手機的電量狀態。（圖／翻攝官網）
▲冰友可以即時檢視好友手機的電量狀態。（圖／翻攝官網）
▲冰友可付費解鎖動態通知功能。（圖／翻攝官網）
▲可付費解鎖動態通知功能，有此功能就不需要特別LINE報平安。（圖／翻攝官網）

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