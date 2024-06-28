籃籃4字認對張立東有愛　沈玉琳拱結婚：我包36萬

實境節目《女孩好野》由沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄以及籃籃攜手主持，6位藝人將在節目中全台玩透透，組成CP挑戰任務，籃籃和張立東的緋聞再度受到關注，沈玉琳今（28）日出席宣傳記者會時幫廣大粉絲追問籃籃，到底有沒有愛過張立東，籃籃大方說，「朋友的愛！」至於愛情方面，她說張立東身邊太多女性朋友，所以還在觀察中，沈玉琳說，假如兩人真的修成正果，他就包36萬紅包。
記者李欣容／台北報導
沈玉琳在記者會上直接點出節目重點，「很多人都在關心，籃東CP能不能修成正果，他們彼此火花是滿多的。」現場還直問籃籃，有沒有喜歡、曾經愛過張立東，更開口發毒誓，「說謊不紅10年！」籃籃想了想說，「朋友的愛。」沈玉琳又追問，「愛情的愛沒有？卡在哪邊？」籃籃說，「觀察中，卡在他的身邊太多人。」沈玉琳還放話，如果籃籃跟張立東如果真的結婚就要包36萬紅包給他們。
除此之外，沈玉琳還說林襄在節目中會露出「壞媳婦」的臉，只要讓她餓到就會當場翻臉，還挑撥離間說林襄和籃籃有心結，在現場互動很少。另外，來自韓國的李多慧首次主持綜藝節目，對於中文能力，她說，「中文可以，但是一點點聽不懂的時候，要慢慢說。」沈玉琳爆料，只要說「要錄影了」李多慧就聽不懂，「吃飯了」倒是聽得很清楚。