影／陸軍8軍團45周年隊慶 無人機、天劍2參與校閱
「干城45 風華再現」，陸軍第8軍團指揮部今（28）日舉辦「干城45周年隊慶典禮」，特別籌劃閱兵分列、裝備陳展，呈現軍團的精銳戰力。此外，隊慶活動結合懇親會，讓眷屬們了解官兵的生活與訓練環境。活動中，特別安排原住民舞蹈、祥龍獻瑞、海軍陸戰隊儀隊及創意隊呼等精彩表演，與出席的寶眷及貴賓一同分享生日的喜悅。
記者莊全成／綜合報導
隊慶典禮由中將指揮官呂坤修主持，首先校閱地面部隊，接續分列式由輕型戰術輪車、拖式飛彈車、CM-22 120迫擊砲車、機動數位微波車、生物偵檢車、維星車載終端、八輪甲車、雷霆2000多管火箭車、天劍二型發射車及近程戰術無人機等主戰裝備依序通過閱兵臺。其中，「戰術無人機」新興戰力加入本次隊慶分列式序列，展現國軍創新、不對稱新型作戰戰力。
呂坤修致詞時表示，八軍團成立於民國68年7月1日，全體官兵以「國之干城」為期許，所以又稱為「干城部隊」。在45年的光輝歷程中，秉持著忠誠、勇敢、奉獻的精神，從事建軍備戰以及災害防救等重要任務。面對險峻的敵情威脅及天然災害的肆虐，我們總是堅守最前線，為守護美麗的家園，克盡職責，奉獻心力。
全體官兵發揮踵武前賢、薪火相傳的精神，秉持前瞻思維及嶄新格局，戮力戰訓本務，再創干城部隊新猷，以不負國人殷切期望和所託，成為矢志捍衛國境南疆安全與人民幸福的後盾。