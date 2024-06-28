作家陳德政FB標記「和張元植在K2」！悲痛哀悼：部分的我隨他死去
台灣登山家張元植在昨（27）日去爬白朗峰時，傳出墜崖身亡的消息震驚各界，而曾經跟他一起攀登「世界第二高峰K2」的作家陳德政，也透過臉書發文哀悼張元植。陳德政發文標記「和張元植在K2」，並在貼文中提到：「我跟著他，一起痛痛快快地活過。如今一部分的我，也隨著他死去。這輩子能認識他，跟他當朋友，我覺得很光榮。」也在文中強調：「台灣只有一個張元植。」引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
作家陳德政曾和登山家張元植、呂忠翰一起遠征「世界第二高峰K2」，當時他們在氧氣濃度只剩海平面一半、日夜溫差50度的地方生活了一個月，陳德政也推出了一本書《神在的地方——一個與雪同行的夏天》，被譽為是近20年來最深入且動人的K2紀行。
而在張元植傳出墜崖身亡的消息後，登山界的人們也紛紛在社群上發文哀悼，陳德政也透過臉書發文並標記「和張元植在K2」，他在貼文中透露：「元植是我遇過本性最好的人，無私、善良、勇敢。我跟著他，一起痛痛快快地活過，如今一部分的我，也隨著他死去。」
陳德政坦言：「這輩子能認識他，跟他當朋友，我覺得很光榮！他每一分、每一秒都為自己而活，為心目中理想的世界、高貴的理念而活，他活得很絕對，一點都不妥協！在害怕跟別人不一樣的、從眾的台灣社會，他是一個巨大的存在。」陳德政也感慨張元植過早離開，成為一個巨大的損失，不只是對攀登社群和戶外圈，也對於整個社會，他也強調：「台灣只有一個張元植。」
文末，陳德政悲痛的說道：「從昨天得到消息到現在，我都不覺得這件事是真的，你在跟我們開玩笑，對吧？」他也表示自己有好多話想跟張元植說，但他決定留給自己，「我不會辜負你交給我的那些故事，我們會盡好自己的本分，帶著希望，繼續向前走，and you will always be my favorite person in the world，我會一直想念你。」