吳秀梅將去職！卓榮泰還讚「專業盡職」　賴士葆酸：低估人民智商

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賴士葆又說，後來高端爭議事件，吳秀梅她給高端一路開綠燈，彷彿是高端代言人。高端疫苗送檢8成不合格被退，吳秀梅說：「不代表不合格，搞不好是更好的產品。」如此脫序的呵護，讓人訝異出自食藥署長的談話。
賴士葆也說，疫情期間，大家搶疫苗，吳秀梅被爆運用特權，將周邊與她扯上關係的非一線人員都納入優先施打名單，所以食藥署的施打率是169％。
賴士葆接著說，後來黑心快篩事件引發爭議，不分朝野都嚴厲批判食藥署的失職，她爆金句說：「應該去怪廠商。」一個完全沒有自省能力的官員，讓她的網路聲量一周就突破3萬筆。
賴士葆說，蘇丹紅事件，其實在一年前食藥署早就接獲檢舉，不肖廠商利用邊境管制的漏洞進口，但是失能又失職的官僚體系，卻沒有積極有效管控。
接著是最近的爆發輸液缺貨嚴重，吳秀梅強調「醫療院所輸液足夠，沒有一家缺貨。」賴士葆批，缺藥問題讓醫藥界哀鴻遍野，吳秀梅的回應是仍有三同藥品沒有缺藥。再嚴重的事情，吳秀梅都可以雲淡風輕、事不關己的回應。
賴士葆結論，衛福部從陳時中上任以來，政治導向多於專業考量，讓衛福部在很多應該尊重專業，卻因政治掛帥而忽略應該以民眾福祉為優先。所以吳秀梅只有在政治正確的角度上堪稱盡職，其餘都不及格，民眾忍受這樣不適格的官員真的夠久了。