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百萬投資人看過來！國民ETF 0056擬季配1.07元　最後上車日7/15

▲全台最多人投資的元大高股息（0056）第三季配息公告，每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.07元，金額創下改季配以來新高。（圖／NOWnews 資料照片）
▲全台最多人投資的元大高股息（0056）第三季配息公告，每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.07元，金額創下改季配以來新高。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

全台最多人投資的元大高股息（0056）第三季配息公告，每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.07元，金額創下改季配以來新高，依據今（28）日收盤價41.12元估算，單季配息殖利率2.6%、預估年化配息殖利率10.4%。元大指出未來將在7月12日第二階段公告確定配息金額，7月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月15日前買進並持有，配息發放日則在8月9日。

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今年以來高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於6月19日突破3,000億新高。作為台灣第一檔高股息ETF，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季、第二季除息僅7、13個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。

0056追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。據國發會6月27日公布資料，本次景氣對策信號分數波段以2023年2月為最低點，至2024年4月重返黃紅燈，5月並續亮，臺灣高股息指數在反映高息特色的同時，可望持續具備成長性。

依元大投信官網揭露至6月27日，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元，較2023 年底的7.62元成長逾45%，包含股息收入的可分配收益則達4.93元，提供未來配息基礎。0056至今年第二季累計配息23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。

元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

▲0056成立以來各年度績效及填息交易日數（圖／元大投信提供）
▲0056成立以來各年度績效及填息交易日數（圖／元大投信提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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