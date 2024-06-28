百萬投資人看過來！國民ETF 0056擬季配1.07元　最後上車日7/15

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0056追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。據國發會6月27日公布資料，本次景氣對策信號分數波段以2023年2月為最低點，至2024年4月重返黃紅燈，5月並續亮，臺灣高股息指數在反映高息特色的同時，可望持續具備成長性。
依元大投信官網揭露至6月27日，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元，較2023 年底的7.62元成長逾45%，包含股息收入的可分配收益則達4.93元，提供未來配息基礎。0056至今年第二季累計配息23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。
元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。