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特企／社區無人收貨取件服務　創新智能宅配櫃便利生活零接觸！

▲iTake第3代社區宅配櫃為生活帶來全新面貌。（圖／格新智能股份有限公司提供）
▲iTake第3代社區宅配櫃為生活帶來全新面貌。（圖／格新智能股份有限公司提供）

本報訊

你有沒有曾經「上班到一半，快遞打電話來說包裹到家裡了，但人不在家」的經驗？相信很多人都有這樣的困擾，現在市場上開始出現一種「智慧型快遞取件櫃」，強調可以不用受限於時間、不用等待人力處理登記的收取包裹服務，讓社區生活更便捷！智慧收取包裹服務，需求越來越高，讓人「隨時隨地、不出門、免等待就能取件」，正在掀起社區生活的新革命。

用Line簡單操作　自主取件　告別等待

社區住戶再也不需煩惱管理員下班時間收不到件！無人化趨勢下的創新產品iTake第3代社區宅配櫃集結多項先進技術，簡單操作是最重要的特色之一！便利、快速，不需額外下載APP，宅配員或住戶都可以直接手機掃碼QRcode收、放包裹。極大節省了取件流程時間與提升社區管理機制，提供便利的社區生活樣貌。不只省時間也省經費！

智慧收納　實現包裹尺寸不受限

專利設計的靈活變化、智慧收納折疊層板，可最佳化利用儲格空間，使第3代社區宅配櫃可以容納高達90公分的包裹，最大的32吋行李箱、14吋的電風扇都可以存放收納！彈性滿足各種大小包裹，讓社區空間收納最具效率！大小包裹都能輕鬆應對。

節能環保　隨放隨用　無需額外電路網路施工

iTake第3代社區宅配櫃裝置於社區時無需外接電源及網路，可隨放隨用、節能環保，不會有增加公共電費及網路費用需要如何分攤的額外煩惱。

串連各種社區生活服務提供

iTake第3代社區宅配櫃不單單只是靈活運用的收納包裹，還能串連各種智取服務，如與外送配合提供全體住戶訂餐優惠、與洗衣業者合作提供社區內宅配櫃就能收送衣物，更多多元生活的服務想像，都能在iTake第3代社區宅配櫃實現。iTake第3代社區宅配櫃不僅是一個快遞管理工具，更是社區居民實踐智慧科技生活的得力助手。

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