特企／社區無人收貨取件服務　創新智能宅配櫃便利生活零接觸！

用Line簡單操作 自主取件 告別等待
社區住戶再也不需煩惱管理員下班時間收不到件！無人化趨勢下的創新產品iTake第3代社區宅配櫃集結多項先進技術，簡單操作是最重要的特色之一！便利、快速，不需額外下載APP，宅配員或住戶都可以直接手機掃碼QRcode收、放包裹。極大節省了取件流程時間與提升社區管理機制，提供便利的社區生活樣貌。不只省時間也省經費！
智慧收納 實現包裹尺寸不受限
專利設計的靈活變化、智慧收納折疊層板，可最佳化利用儲格空間，使第3代社區宅配櫃可以容納高達90公分的包裹，最大的32吋行李箱、14吋的電風扇都可以存放收納！彈性滿足各種大小包裹，讓社區空間收納最具效率！大小包裹都能輕鬆應對。
節能環保 隨放隨用 無需額外電路網路施工
iTake第3代社區宅配櫃裝置於社區時無需外接電源及網路，可隨放隨用、節能環保，不會有增加公共電費及網路費用需要如何分攤的額外煩惱。
串連各種社區生活服務提供
iTake第3代社區宅配櫃不單單只是靈活運用的收納包裹，還能串連各種智取服務，如與外送配合提供全體住戶訂餐優惠、與洗衣業者合作提供社區內宅配櫃就能收送衣物，更多多元生活的服務想像，都能在iTake第3代社區宅配櫃實現。iTake第3代社區宅配櫃不僅是一個快遞管理工具，更是社區居民實踐智慧科技生活的得力助手。
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