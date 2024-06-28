獨／超級高中生許庭綸成為中職選秀大熱門！可望加盟中信兄弟圓夢

中職選秀／中信兄弟即戰力好手！伍立辰投球姿勢像佐佐木朗希　

▲中職選秀即戰力好手！伍立辰投球姿勢像是佐佐木朗希。（圖／大專體總提供）
▲中職選秀即戰力好手！伍立辰投球姿勢像是佐佐木朗希。（圖／大專體總提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024中職選秀今（28）日舉行，來自嘉義大學的投手伍立辰，在第二輪獲選，他被認為是未來即戰力的大學生投手，也有入選這次U23中華隊，因此也被中信兄弟隊選中，伍立辰被評為是優異的牛棚投手，剛好中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹等都很缺投手，他很有機會在下半季就被登錄。此外，由於不少普門中學出身球員都今入職棒，他也是隊史第7位進入職棒的普門好手。

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伍立辰即戰力　可當牛棚投手使用

伍立辰人在美國，入選 U23中華培訓隊，他國小、國中時期都在家鄉 台南讀書、打球。青棒時期來到普門中學，和 馬傑森 、 馬鋼 、 劉貴元 、 陳致嘉 、 楊鈺翔 、 鄭澔 等人成為隊友，也成為普門中學該屆第七位職棒好手。

伍立辰的棒球生涯並非一帆風順，學生時期多以內野手身份出賽，他曾在高三時曾遭觸身球擊碎鼻樑，自此對於站上打擊區蒙上陰影，但不願放棄曾經熱愛的棒球，決心棄打從投，意外開啟了另一段精彩的棒球篇章。

在高中教練洪榮宏教練的強力推薦之下，伍立辰高中畢業後來到嘉義大學就讀，接受鍾宇政教練及李瑋華教練的投球指導。

雖說看似身形纖瘦，但柔韌的揮臂、出色的協調性及精準的控球，就是伍立辰最強悍的武器。大二過後躍升為隊上王牌，成為每場系列戰中的一號先發，化身大專打者群的噩夢。

在111年大專聯賽中，伍立辰創下主投28局，奪25三振，防禦率0的鬼神紀錄。大四時期的大專聯賽八強戰中，伍立辰再次一夫當關，以124球用球數完封棒球強權 文化大學 ，賽後獲頒本屆賽事投手獎殊榮。

歷經大學四年的淬鍊，不論心態或技術都更上層樓的伍立，將職棒設定為下一個人生舞台，也順利被中信兄弟獲選。

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