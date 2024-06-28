日圓貶破38年新低！外匯事務主管神田真人卸任 曾被質疑誤判情勢
日圓近期持續疲軟，日圓兌美元匯率貶不停，今（28）日更進一步貶破161關卡，創下自1986年12月以來的最低紀錄。而就在外界關注日本是否會出手干預匯率的時刻，日本外匯事務最高財政官員神田真人傳出人事異動，將於7月31日正式卸任，並由財務省國際局局長三村淳接替他的職務。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經》報導，日本財務省的人事異動不只一樁，財務次官茶谷榮治也將卸任，空缺職位改由主計局長新川浩嗣接任。由於日圓貶不停，曾在5月主導創紀錄的614億美元干預措施的神田真人，也隨之成為焦點人物，但不知人事異動是否與干預措施的立場有關。
之前《日經》報導曾直指日本當局出現誤判，未能正確預期日美之間利率差距未縮小的事實，導致5月匯率干預的成果成為曇花一現，投資人心理關卡屢屢被突破，日圓貶勢不止，而日本央行在6月的貨幣政策會議上仍採鴿派態度，暫緩減少國債購買，也被認為是進一步加劇日圓貶值的原因之一。
不過《彭博》報導則指出，日本財務省的人事異動應只是正常輪換，不代表財政或匯率政策將出現重大轉變。對於接任的三村淳，《路透社》報導指出外界對他在貨幣政策上的立場並不熟悉，但三村淳擁有豐富的經驗與專業知識，過去多負責國際事務協調，曾協助成立改革金融監管和監督的金融穩定委員會。