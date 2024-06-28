新冠疫情升溫！一大批快篩試劑過期 疾管署：7月全台發放300萬劑
新冠疫情近期升溫，疾管署呼籲民眾接種疫苗增加防護力，不過有部分民眾開始出現症狀後，想跑藥局購買快篩試劑卻撲空，其中宜蘭縣更是大缺貨，宜蘭縣衛生局指出，之前疫情緩和時，快篩試劑乏人問津，4、5月間過期一大批，要到7月中央會再發下一批，目前可到疾管署合作的診所掛號取得快篩試劑。
記者林莞茜／綜合報導
疾管署日前表示，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。另疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。
而宜蘭民眾跑藥局、超商買不到快篩試劑引發不滿，宜蘭衛生局則回應，先前疫情較緩和，快篩試劑需求量大降，加上新冠肺炎也調整為第四類傳染病，在今年4、5月時有一大批庫存過期，才導致目前市面上較難買到；不過，疾管署將於7月在全台發放300萬劑家用快篩，4大超商6月底到7月初也會陸續進貨。
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