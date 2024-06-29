金曲紅毯Live／星光閃閃！Lulu超短金髮、緊身洋裝大秀螞蟻腰
第35屆金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋舉辦，星光大道在下午5點開始。紅毯一開始，星光大道主持人陳明珠、黃偉晉先登場，陳明珠一身紅洋裝凸顯身材，一轉身大裸背，黃偉晉上半身浮誇露深V，驚豔許多人。典禮主持人Lulu一襲削肩緊身洋裝走紅毯，大秀螞蟻腰，她直呼：「非常興奮。」
記者林奕如／綜合報導
今年卡司星光閃閃，包括楊乃文、告五人、9m88、許富凱、熊仔、鳳小岳、孫盛希等人都將出席盛會。《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場。
台視當天下午5點起Live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。
其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（台灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出，全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。