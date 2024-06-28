梁見後穿「93號」球衣受邀MLB巨人隊開球！與黃仁勳同背號原因曝
美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今（28）日現身美國職棒（MLB）巨人隊球場開球，球衣背號「93」與黃仁勳為運動家隊的「舊金山台灣日」開球時相同，引發關注，經媒體詢問後，梁見後證實選擇「93」作為球衣背號的原因，兩人交情甚好，回溯美超微與輝達的創立時間也皆為1993年。
記者鄭妤安/台北報導
AI話題當道，輝達、超微等國際科技廠自去年開始能見度飆高，公司市值、執行長身價也同步水漲船高。直至今年，市場終於發現，伺服器供應商美超微股價在過去一年內，從83美元漲到579美元，漲幅達596.59%，超越輝達，也曾經在一個月內狂飆逾100%，公司一系之間爆紅，被封為「AI第一妖股」，逐漸蛻變成伺服器界的霸主，背後掌舵手梁見後躋身億萬富豪，受到媒體關注，大家也紛紛將目光向他與輝達執行長黃仁勳之間30年的兄弟情誼。
美超微與輝達皆創立於1993年，梁見後與黃仁勳同為矽谷台裔科技巨頭，前者的聖荷西據點距離輝達總部僅需15分鐘車程，兩家公司自草創初期開始合作，擁有一同打拚創造AI產業的革命情感。
近年來或許是因與黃仁勳之間的情誼，讓他更佳備受關注，但實際上他為人類科技進步所貢獻的心力，絕對是時代英雄的代表人物。黃仁勳過往就曾經公開對梁見後表達感謝，他表示，當年沒有人相信加速運算，「但梁見後相信了」，媒體稱他「最早相信黃仁勳的人」。梁見後不僅成為全球AI冠軍，更成了時代下的最大贏家。
黃仁勳5月來台前夕，為MLB運動家隊的「舊金山台灣日」開球，穿上象徵輝達創辦年分的93號球衣。巨人隊今日主場迎戰小熊隊，梁見後受邀擔任開球嘉賓，球衣背號同樣是93號，背後原因曝光，美超微成立時間與輝達相同，一樣是在1993年。