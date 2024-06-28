北科大淨零碳排與企業永續中心揭牌　盼產官學共育綠領人才

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王錫福指出，北科大過去10年以來，已在企業淨零與永續發展、節能與淨零工程技術、資源循環技術與政策、永續水環境、綠建築等方面累計約300件產學合作案、創造2億5000萬元的產學合作能量，這次成立淨零碳排與企業永續中心，將會成為學校淨零永續產學合作的平台，期盼能讓ESG成為顯學，更進一步協助企業推動淨零轉型以及永續性評估，發揮智庫功能並且落實大學的社會責任。
淨零碳排與企業永續中心主任、北科大特聘教授胡憲倫提到，淨零碳排與企業永續中心的3個重點技術以及核心能力，包括節能與淨零工程技術，加上有機、無機資源的循環利用技術以及政策規劃，還有企業淨零以及永續管理。
胡憲倫表示，北科大未來5年也將持續深耕AI、ICT產業鏈的低碳議題、生物多樣性議題，提供一條龍式的淨零永續解決方案，協助台灣企業邁向淨零減碳的永續之路。
蔡玲儀表示，全球暖化腳步加快，去年全球平均溫度已是工業革命以來最熱的一年，而且溫室氣體排放仍呈上升趨勢，因此2050淨零排放對於世界來說，都是非常艱鉅的挑戰，若要面對氣候變遷，必須減緩、調適並重，不過我國已經提出2050淨零轉型策略，將從能源、產業、生活與公正轉型，更重要的是科技研發，加上政府投入淨零科技預算逐年增加，企業也需綠領人才，因此樂見北科大成立淨零碳排與企業永續中心，有助人才培育以及淨零轉型。
楊志清指出，隨著各界日益了解推動減碳以及永續發展的重要，經濟部希望協助各界力量相互串接，推動企業採取實質行動，相信透過淨零碳排與企業永續中心的成立，將有助於推動科研技術創新、促進企業參與，亦能加強企業之於社會的相關教育培訓，提供政府制定、實施相關政策有效的支持。