金曲獎／孫盛希入圍歌后突嘆「恐不再發片」！原因曝光：心滿累的
創作才女孫盛希憑藉專輯《Boomerang》入圍金曲獎「最佳華語女歌手獎」，這是她第三度被提名歌后，不過近來卻傳出，她暫時不再出專輯的消息。對此，孫盛希接受《NOWnews今日新聞》訪問時透露，其實是因為出專輯要花很多心力，粉絲們好像不太好吸收，因此有考慮出單曲就好，不過近來心態有些轉變，可能3、4年後還是會有新作品。而這次金曲獎忙完之後，她沒有特別要求休息，但坦言可能會想休個短假。
記者朱祖儀／台北報導
孫盛希表示，之前有想過暫時不發專輯，是因為每次出專輯都要花很多心力，她自己做得辛苦，大家也需要花功夫吸收，所以有想過是不是不用一直出專輯，改出單曲比較直接、大家也比較好吸收，且當下其實也覺得心滿累的。而現在過了一段時間，她有不同看法，直嘆「我當初不應該說那樣的話」，不過也坦承這就是她近期的心境轉變，近期短時間內可能真的不會出專輯，但3、4年後應該還是會有新作品，「因為專輯還是一個可以完整呈現概念的東西，也是一個紀錄人生的作品」。
對於這次入圍金曲獎，是否有把握得獎？孫盛希表示，沒有特別想過有幾成把握，覺得大家都是一樣的機率，且大家的功力都很強、風格也都很獨特好聽，笑說「我就是抱著玩的心態去的，好好在紅毯表現就好，就是去看表演」，她也說，先前的經歷讓她覺得太多得失心對自己不太好，平常心比較健康。
孫盛希也說，目前還沒想好得獎之後要怎麼慶祝，但應該會跟感謝的人抱一抱、然後聊個天，「應該會很感動」。而忙完金曲獎之後，目前沒有特別計畫要休息，因為她近期的工作比較鬆，平時調整就很不錯，但可能會想休個短假。
孫盛希還說，這次金曲戰袍不會像之前這麼火辣，會稍微換個方向，「學乖了一點」；至於是否帶幸運物，她笑說自己有一個金色的杯子，不過因為體積很大，現在還在思考要不要帶著去。