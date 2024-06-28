日厚生勞動省：小林製藥紅麴案增至76死！遺憾小林製藥未如實回報
日本小林製藥公司旗下紅麴產品之前爆發食安危機，導致多人住院，最初回報稱5人死亡，不過，日本厚生勞動省今（28）日表示，相關死亡人數從原先的5人增至76人，將進一步展開深入調查。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，日本厚生勞動省表示，共接獲170起通報案件，其中91人經過確認後並沒有服用相關產品，有3人判定死因與紅麴產品無關，所以服用小林製藥紅麴產品後死亡人數為76人。
76人死亡人數遠遠超過當初小林製藥回報的5人，日本厚生勞動大臣武見敬三對此表示「遺憾」，認為小林製藥未能回報真實的死亡人數，今後的死亡案例調查將不再交給小林製藥，而是由厚勞省直接管理。
對此，小林製藥今日再次發聲道歉，稱給國民帶來了困擾與傷害。
小林製藥紅麴食品中驗出軟毛青黴酸（Puberulic acid），日本國立醫藥品食品衛生研究所分析，已經確認軟毛青黴酸對人類腎臟具有毒性。日本腎臟學會的調查顯示，許多服用小林製藥紅麴食品的人，腎臟內的尿細管受到損害，出現疑似「范康尼氏症候群」的症狀。軟毛青黴酸是由青黴菌生成的天然化合物，推測可能是小林製藥在產製紅麴原料前，於培養紅麴菌階段，混入了青黴菌，但具體源頭還要再調查分析。