韓電競選手T1 Gumayusi合體ASMRZ！穿緊身西裝嗨跳〈晚安大小姐〉
南韓洗腦神曲〈晚安大小姐〉在3月推出之後，掀起一波跟跳風潮，在各大社群平台上都可以看到藝人、網紅甚至是素人PO出自己跳這支舞蹈的短影音，而且至今熱度仍持續延燒。連知名電競選手T1下路的Gumayusi（李珉炯）也在昨（27）日跟ASMRZ合體跳這支舞，影片一出後在韓網論壇上掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
近日在南韓論壇theqoo上出現了一篇熱門文章，是在討論電競選手T1下路的Gumayusi穿上緊身西裝，與團體ASMRZ合體一起嗨跳〈晚安大小姐〉，而從Gumayusi的社群上也可以看到他曬出三人合體的照片，並寫道：「你們今晚不睡覺，今晚可能不上床了」、「沒有人能阻止Gumayusi。」從影片中也可以感受到Gumayusi為了跳這支舞做足了練習，他在影片裡跳得非常熟練，不時還會露出害羞的表情。
不少網友看完影片後，都紛紛留言表示：「天啊！太可愛了吧」、「職業電競選手跳這個我真的是要瘋了」、「看來大小姐的魅力真的無法擋」、「我們是有說你想做什麼就去做，但不包含這個啊」、「為什麼會這麼適合，好喜歡」、「多跳幾次！我要看著你入眠」、「害羞的樣子好可愛啊。」
此外，南韓LoL戰隊中也不是只有Gumayusi跟風拍了這樣的影片，其他的戰隊成員也有挑戰過〈晚安大小姐〉這首歌的舞蹈，像是KDF的隊員BuLLDoG、Bull和Quantum，他們也曾換上西裝跟女僕裝來挑戰這首歌，難得可以看到電競選手的這一面，獲得許多粉絲的支持。