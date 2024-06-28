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特企／「饗 A Joy」職人廚藝　黃金21摺小籠湯包日供破500籠

▲饗 A Joy」台灣寫給世界的一封情書，展演的不僅僅是一場品味盛宴，更是一次對料理的文化探索，將台灣風靡全球的小籠湯包文化賦予嶄新樣貌。（圖／品牌提供）
▲饗 A Joy」台灣寫給世界的一封情書，展演的不僅僅是一場品味盛宴，更是一次對料理的文化探索，將台灣風靡全球的小籠湯包文化賦予嶄新樣貌。（圖／品牌提供）

本報訊

「饗 A Joy」台灣寫給世界的一封情書，展演的不僅僅是一場品味盛宴，更是一次對料理的文化探索，將台灣風靡全球的小籠湯包文化賦予嶄新樣貌。兩款現包小籠湯包，松露小籠湯包以及蟹黃小籠湯包，每天均由師傅手工捏製黃金21摺麵皮，以獨特的珍稀餡料、鮮美湯汁為內餡，皮薄咬下每一口都是精華直接爆汁，一出籠就收服老饕的胃，受歡迎程度，一天供應破500籠。

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「饗 A Joy」的小籠湯包嚴選食材，堅持每日新鮮製作。其中蟹黃小籠湯包，由主廚團隊精心挑選肥美野生紅蟳，取出細緻紅蟳肉與飽滿蟹黃大火翻炒，讓紅蟳肉保持彈嫩口感，而松露小籠湯包，採用義大利進口的夏季黑松露片，淡雅、清幽又帶有豐富木香，香味獨特、層次豐富，淋上白松露油入饌另有一番風味。兩款小籠湯包不只餡料費工，麵皮的擀製更是極究，為達到薄如蟬翼的境界，每一張麵皮重量僅能5公克，直徑大小也要控制在7公分以內，再搭配主廚巧手捏製21摺麵皮，層層環節考究，讓湯汁透過麵皮若隱若現，每一口彷彿都能在口中爆發出一股鮮甜滋味。

小籠湯包是「饗 A Joy」乘城區的人氣商品，魚米之鄉帝王蟹泡飯也是餐檯區的另一大亮點。精髓在於以龍蝦殼炒製熬湯，加入帝王蟹、松葉蟹等珍貴食材，經過多重工序，中火熬煮4小時後再淨泡6小時，味道濃縮再濃縮，鮮甜無比。而要把美味發揮到最大值，製作出能吸附湯汁又不易軟爛的米飯是關鍵，油炸過後飯粒Q彈爽脆，尤其當珍貴的龍蝦海味匯聚到米飯之中，比起直接喝湯更能充分感受到濃郁鮮味。

「乘城區」匯聚名家台菜，橙酒火焰片皮鴨的三種吃法，讓外國遊客驚艷，其中火焰鴨皮握油飯，切成細末般的鴨肉與糯米用鴨油拌炒，豐富的層次感，結合了烤鴨的鮮嫩和米飯的香糯，端上桌前再捏製成油飯握壽司，舖上一片炙燒過後的鴨皮，濃郁的烤肉香氣，讓人一試難忘。職人之手也賦予「現沖台和牛肉湯」獨特風味，精選最優質的牛骨、牛肉及蔬菜，熬煮8小時再過濾掉雜質及浮油，精煉成清澈如茶湯般的牛高湯，最後將高溫沖入碗內，切成薄片的台灣溫體牛及日本A5和牛，滑嫩鮮美；「酥皮花膠佛跳牆」放入鮑魚、白果、花膠等食材，輔以金華火腿、雞骨、豬骨等一盅盅燉煮四小時，再蓋上一片酥皮烘烤，融入當代視角與異國元素的新詮釋，讓「酥皮花膠佛跳牆」多了一種多變風貌。

職人廚藝的魅力無處不在，「饗 A Joy」引領饕客進入一場嶄新的味覺旅程。料理團隊運用多年來累積的技藝與經驗結晶，將最對味的巷弄小吃，透過極致的料理技藝，躍昇為明星料理，中華料理精益求精，轉化成台華料理，盡現職人廚藝帶來的無限驚喜和滿足。

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