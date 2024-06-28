教授赴陸稱「祖國」恐致淡大遭扣招生名額 教育部：違反對等尊嚴
淡江大學企業管理學系專任副教授兼系主任張雍昇，因受中國大陸媒體訪問期間脫口而出「祖國」一詞引發爭議。教育部今（28）日對此回應，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的，此舉顯已涉及違反「對等尊嚴」交流原則，將列計行政缺失，並且作為扣減學校相關獎補助款、招生名額參據。
記者林則澄／台北報導
張雍昇最近帶領學生去到山東省潍坊工程職業學院參訪期間，因在接受當地媒體訪問的時候表示「我們是來自島內寶島淡江大學企業管理學系，我相信到祖國大陸來做交換，對同學們在學習上能夠獲得一個非常大的收穫」、「同學們來到祖國更深度的一些學習」，由於多次說出「祖國」一詞引發外界關注，進而遭到網友痛批「不用回來了」。
教育部對此表示，107年至今年多次透過函文、相關會議宣導重申，各級學校遵循現行兩岸法規以及政策辦理教育交流活動，各項教育交流活動均不得違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》以及國內相關法規，不應出現政治目的或有政治性質內容，或有損我方的尊嚴以及立場，確保兩岸健康有序的教育交流。
教育部指出，學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動之責任，相關活動內容倘涉違反兩岸條例或相關規定，也應主動撤除，另外「赴陸教育交流活動登錄平台」亦有公告兩岸教育交流原則以及規定，淡江大學應對此有所知悉，不得有損尊嚴及違反相關規定。
教育部說明，一再呼籲各級學校，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的，另對此案初步認定淡江大學顯已涉及違反「對等尊嚴」交流原則以及有損我方尊嚴情事，將會列計行政缺失，作為扣減學校相關獎補助款、招生名額的參據。