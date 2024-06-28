批非核家園遭總統府切割！童子賢才接新職9天 周玉蔻要他請辭
總統賴清德19日滿月記者會，才風光宣布由童子賢接掌總統府氣候變遷委員會副召集人，但是短短9天內，童子賢在公開場合直言「台灣本來可以大舉進步，就是因為把核能廢掉」、「非核家園政策成本高、韌性差、空污多」、「非核家園口號，會讓台灣衰退的可能性非常高」，挑戰民進黨政府的反核神主牌。資深媒體人周玉蔻28日表示，總統府聲明切割意味濃厚，背後問題嚴重，她呼籲童子賢，應該主動辭去總統府氣候變遷委員會副召集人職務。
記者余祥／台北報導
童子賢近日在出席一場論壇活動時，甚至聲稱總統賴清德之所以允許他繼續討論、研究核電，「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」。不過，總統府發言人郭雅慧27日晚間發出聲明駁斥，強調童子賢本持個人產業經驗發言，總統府予以尊重，推動第二次能源轉型是賴總統的重要政見，總統尊重能源議題的多元意見，但並沒有總統授意童子賢先生談核能的事，外界不必過度解讀。
周玉蔻28日表示，童子賢引眾怒的台灣AI「代工」中心，以及「非核家園」政策會讓台灣經濟衰退的發言，終於壓垮了賴清德這位「新國師」的頭銜。總統府發出童子賢言論並非賴清德授意的聲明，切割意味濃厚，背後問題嚴重。
她建議，童子賢應該主動辭去總統府氣候變遷委員會副召集人職務。