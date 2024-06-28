冷氣打開不涼「一堆人愛叫維修」！真相家電老闆說了：業界的秘密

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熊令家電老闆娘近日拍片表示「你家的冷氣最近是不是讓你被熱醒？竟然開始不冷了！闆娘這裡分享，緊急處理冷氣以及冷氣為什麼會不涼的原因，首先，如果你的冷氣不涼了，先看看你家冷氣的製造日期，如果超過10年，基本上管他能修的不能修的，可以直接換新的冷氣，光是耗電的錢、維修費，就足夠你買一台新冷氣，何況現在政府還有補助5000元買新冷氣」。
如果你家冷氣是7至10年的冷氣，通常都是在保固外，可以直接打電話給冷氣師傅，簡單跟他分享一下狀況。基本上冷氣的風吹不涼幾個原因，包括「冷氣沒有保養」、「管路鏽蝕穿孔漏冷媒」、「夏季溫度過高，室外機散熱不好，壓縮機沒辦法正常運轉」等，這種還可以請師傅來維修。
最後，如果你是7年以內的冷氣機，那麼恭喜你，可以直接打給原廠，可以收少少的費用檢修，排除人為的機體零件，都可以免費更換；如果是判斷安裝問題導致，則會收取額外的費用進行檢修。
冷氣壞掉先看製造日期！超過10年先淘汰「不是找維修」
@blancaliao_你家的冷氣 是不是讓你 一整晚熱到睡不著 一定要看完 保證解決你80%的問題 還有什麼問題 歡迎加首頁連結私訊闆娘 或是首頁有電話 一通讓你解決 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電 #保養冷氣 #冷氣日常 #特菱冷氣 #空調 #冷氣人生 #冷氣不冷 #維修冷氣
♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘
然而熊令家電老闆娘也沒在開玩笑，她也透露自己「以為一台冷氣可吹好幾十年頭好壯壯」，直到踏入冷氣行業之後，幫自己與客戶淘汰掉10年以上冷氣，才發現電費直接腰斬甚至更多，以自己家中老舊冷氣本來一期電費1萬1633元，換了新冷氣之後隔年同期剩下5331元。」熊令家電老闆娘強調「好的冷氣一台壽命不要吹超過10年，你以為你吹的是回憶，但那其實是錢。」
買新冷氣政府最高補助5000元！申請方式懶人包
然而熊令家電老闆娘所提到的政府補助，就是一直都有在推動的「換購節能家電」補貼，只要民眾將家中舊冷（暖）氣、冰箱，汰換成一級能效機種，每台可享3000元補助；另外「貨物歲減免」部分則適用新購入家電，購買一級能效冷（暖）氣、冰箱最高享2000元貨物稅減免，也就是說只要符合舊換新、新購一級效能冰箱或冷氣，就可以最高獲得最高補助5000元哦！
而「節能家電補助」申請步驟又是如何？《NOWnews》也特別整理三大步驟，提供給民眾參考，家中有超過10年以上冷氣壞掉的話，優先選擇更換最新機型，不要再傻傻叫師傅來維修啦！
📌步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。搜尋「112年住宅家電汰舊換新節能補助」的「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
📌步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
📌步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。