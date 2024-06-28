明起雨勢更猛烈！降雨熱區出爐、週末天氣 雙北等15縣市高溫示警
未來一週以午後雷陣雨天氣型態為主，不過明、後（6/29～6/30）兩天受西南風影響，中南部雨勢更大、午後雷陣雨範圍更廣。溫度方面高溫炙熱，中央氣象署針對15縣市發布高溫示警，明（29）日包括臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區等，要留意連續出現36度高溫的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠指出，明（29）起至下週一（7/1）太平洋高壓往南邊移動，環境風改吹西南風，中南部整天都有陣雨，尤其清晨東南部沿海也有零星陣雨及雷雨，午後中部以北、東北部、東部及各地山區留意午後雷陣雨，且有較大雨勢發生機率。
下週二至下週五太平洋高壓增強，各地回到多雲天晴的天氣，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，西半部及各地山區留意午後雷陣雨。
溫度方面，未來一週各地普遍為攝氏32度至36度，明天高溫地區包括西半部及大台北地區，有機會達到攝氏37度高溫。另外，週日至下週一（6/30、7/1）由於西南風過山沉降，東南部地區有焚風發生的機率，恐出現極端高溫。
中央氣象署也針對明（29）日發布高溫特報，提醒中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。