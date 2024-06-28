Lisa霸氣挺家鄉泰國！包下唐人街拍攝《Rockstar》 入鏡地點曝
韓國流行天團BLACKPINK單飛不解散，成員Lisa日前推出最新單曲《Rockstar》，選擇在家鄉泰國拍攝MV，泰國媒體指出Lisa包下曼谷唐人街封街拍攝，但過程都沒走漏風聲，保密工作做得十分完善。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，Lisa的《Rockstar》在台灣時間6月28日早上8時推出，Lisa拍攝地點是位在曼谷的耀華力路，這也是當地唐人街最主要的道路，片中還可以看到深夜餐廳，水果車、刺青店等等，充滿濃濃的泰國風情。
泰國媒體充滿信心地指出，未來這些地點都將成為新興旅遊勝地，認為接下來耀華力路將成為外國觀光客必經的朝聖地點，對旅遊業也是非常好的宣傳，盛讚Lisa回家鄉拍攝之舉。
Lisa此次大規模封街，消息卻未外流，網路上掀起許多網友討論原因，更有說法指出，「他們給居民每人2萬泰銖（約台幣1.7萬元）、路人1000泰銖（約台幣881元）當作封口費。」不過泰媒訪問到當地居民，居民聲稱並未收到錢，更透露商家的營業時間是在晚上6點到凌晨1點，但Lisa的MV拍攝時間是在凌晨3點到4點。由於Lisa的新MV在網上的討論度極高，泰國民眾也樂觀地看待未來的經濟效益。