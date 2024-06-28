張奕來到中職選秀會場！也是唯一旅外好手 超正老妹張瑀希也到場
中職選秀會今（28）日在台中登場，今年有4名旅外好手張育成、吳念庭、陳聖平和張奕參戰，張奕是這次選秀會唯一到場的旅外好手，他繫上土黃色的領帶，跟著爸媽一同到現場等待好消息，張奕2019年在歐力士隊，旅日期間受邀為中華隊隊投12強世界賽，對韓國一戰成名，今年張奕以台鋼自行培訓選手身分在二軍出賽，共投44.1局、防禦率4.47、每局被上壘率1.38，此外，張奕父母親跟老妹張瑀希也到場，妹妹過去是籃球員身高170公分以上，十分有型，外型亮麗，談吐大方，現在也會接一些戲劇表演。
記者吳政紘/綜合報導
張奕到場 表情有點緊張
中職選秀共178人參選，其中含25名高中投手，也有多位U23世界盃培訓國手，而高中好手許庭綸、張趙紘、何品室融等多人都有到現場。張奕妹妹張瑀希表示：「知道自己哥哥被球迷罵，其實他們也做很多努力，希望大家都可以努力打出好成績。」
此外，張瑀希也透露自己目前也在當體能訓練師，有時候也會幫助哥哥調整，至於張奕可能到哪一隊發展？張瑀希表示：「都好，希望她可以發揮自己實力，哪一輪都可以，進去才是開始。」
張瑀希透露自己哥哥張奕很緊張，但他也是個性常常自己吞下的類型，希望未來去到很適合他的球隊。