轉型不銹鋼管製造商！產業園區管理局大發產業園區世華金屬科技

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世華金屬科技公司董事長葉長標說，世華金屬科技公司其前身，為民國60年創立的世華橡膠工業公司，主要生產腳踏車輪胎，在高雄岡山地區頗具知名度，員工人數曾高達300人以上，直到民國86年面臨工資飛漲和中國低價競爭，公司毅然決然轉換跑道，結束勞力密集的橡膠公司，轉型投入不銹鋼業，成立世華鋼鐵工業公司(世華金屬科技前身)。
葉長標並說，世華金屬科技公司成立初期，面臨經濟史上最大不景氣風暴，南部5家同業(含兩家上市櫃公司)關廠，但他秉持品質第一的精神，不畏艱難，逐步打造出具有國際水準的不銹鋼管生產工廠。
世華金屬科技公司為打造優質的產品，一律嚴選國內外精良、持久耐用鋼材，並與煉鋼廠建立長期合作的夥伴關係，以穩定物料來源，並自成立以來，不斷研發創新，在民國93年通過ISO-9001品質管理系統驗證及經濟部標準檢驗局CNS正字標記認證。
世華金屬科技公司總經理葉俊賢秉持「沒有最好只有更好，不做第一只做唯一」的信念，於民國96年更耗資仟萬元購入不銹鋼管噴印設備，在業界首創生產履歷，將鋼捲號碼、製造日期及員工編號等重要資訊噴印在不銹鋼管內部，讓使用者可追溯到製造工廠，提供客戶更安心的保障，並引進中央倉儲系統概念，為客戶存放訂製產品，以減低客戶端庫存壓力。
葉俊賢指出，該公司跨入不銹鋼管業深耕28年寫下亮眼的成績，員工是公司最大的資產，他深信主動積極的員工能創造更好的業績，公司以「全員品管」精神及獎勵分紅來激發員工的潛能，營運持續成長創新高，並投入研發、永續發展及善盡企業社會責任，使公司在業界保持領先地位，立足台灣第一，善用亞太優勢，揮軍全球市場，成為不銹鋼管界的領導者。
游淑惠說，世華金屬科技公司在深耕技術及產業扎根台灣方面表現卓越，更是我國不銹鋼管史上唯一榮獲「金炬獎」評定為年度卓越成就企業獎之殊榮，產業園區管理局盼藉由該公司成功經驗持續深耕台灣，並扶持上、下游相關產業，共同創造園區經濟成長動能。