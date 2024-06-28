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轉型不銹鋼管製造商！產業園區管理局大發產業園區世華金屬科技

▲經濟部產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司轉型成功為不銹鋼管製造商。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司轉型成功為不銹鋼管製造商。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區的世華金屬科技公司從腳踏車輪胎轉型成功到領先全球不銹鋼管製造商，邁向永續轉型之路。

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▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技轉型成功為不銹鋼管製造商。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技轉型成功為不銹鋼管製造商。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，該分局所轄大發產業園區的世華金屬科技公司，從一家生產腳踏車，成功轉型為全球領先的不銹鋼管製造商，世華金屬科技作為國內唯一通過日本JIS G3446認證的廠商，其不鏽鋼異型管及鏡面拋光管之品質堪稱世界第一，其優質的方管更是國內各大面板廠的指定基材，並憑藉領先業界的技術與品質，其銷售版圖遍及歐、美、日等50多個國家。

▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司所生產的不銹鋼管等產品。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司所生產的不銹鋼管等產品。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
世華金屬科技公司董事長葉長標說，世華金屬科技公司其前身，為民國60年創立的世華橡膠工業公司，主要生產腳踏車輪胎，在高雄岡山地區頗具知名度，員工人數曾高達300人以上，直到民國86年面臨工資飛漲和中國低價競爭，公司毅然決然轉換跑道，結束勞力密集的橡膠公司，轉型投入不銹鋼業，成立世華鋼鐵工業公司(世華金屬科技前身)。

葉長標並說，世華金屬科技公司成立初期，面臨經濟史上最大不景氣風暴，南部5家同業(含兩家上市櫃公司)關廠，但他秉持品質第一的精神，不畏艱難，逐步打造出具有國際水準的不銹鋼管生產工廠。

世華金屬科技公司為打造優質的產品，一律嚴選國內外精良、持久耐用鋼材，並與煉鋼廠建立長期合作的夥伴關係，以穩定物料來源，並自成立以來，不斷研發創新，在民國93年通過ISO-9001品質管理系統驗證及經濟部標準檢驗局CNS正字標記認證。

▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司所生產的不銹鋼管。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區世華金屬科技公司所生產的不銹鋼管。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)
世華金屬科技公司總經理葉俊賢秉持「沒有最好只有更好，不做第一只做唯一」的信念，於民國96年更耗資仟萬元購入不銹鋼管噴印設備，在業界首創生產履歷，將鋼捲號碼、製造日期及員工編號等重要資訊噴印在不銹鋼管內部，讓使用者可追溯到製造工廠，提供客戶更安心的保障，並引進中央倉儲系統概念，為客戶存放訂製產品，以減低客戶端庫存壓力。

葉俊賢指出，該公司跨入不銹鋼管業深耕28年寫下亮眼的成績，員工是公司最大的資產，他深信主動積極的員工能創造更好的業績，公司以「全員品管」精神及獎勵分紅來激發員工的潛能，營運持續成長創新高，並投入研發、永續發展及善盡企業社會責任，使公司在業界保持領先地位，立足台灣第一，善用亞太優勢，揮軍全球市場，成為不銹鋼管界的領導者。

游淑惠說，世華金屬科技公司在深耕技術及產業扎根台灣方面表現卓越，更是我國不銹鋼管史上唯一榮獲「金炬獎」評定為年度卓越成就企業獎之殊榮，產業園區管理局盼藉由該公司成功經驗持續深耕台灣，並扶持上、下游相關產業，共同創造園區經濟成長動能。

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