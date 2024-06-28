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落實工安管理！高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查

▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府勞工局勞工檢查處針對戶外建築工地進行檢查，鎖定營造工地三害─職災、中暑、登革熱等，督促營造施工廠商應落實工安管理，強化安全衛生措施，以降低職災風險，落實工安管理。

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▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局局長江健興表示，高溫多雨的夏季來臨，為預防勞工中暑或熱衰竭，該局勞工檢查處將針對戶外建築工地進行檢查，他提醒營造作業、碼頭裝卸作業、戶外樹木修剪、設備裝修作業等較易發生熱危害場所的戶外工作者要「多喝水」、「多休息」、「要遮陽防曬」，工作中若有不適，應即時反映，管理人員可運用勞動部職安署「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，利用手機定位所在地的熱危害風險，採取相應的預防措施。

▲高雄市政府勞工局局長江健興針對戶外建築工地進行檢查提出說明。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局局長江健興針對戶外建築工地進行檢查提出說明。(圖／記者黃守作攝)
江健興說，戶外建築工地應設置休息區，讓在戶外高氣溫從事作業的人員，可以適當休息、降溫與補充水分，且應加強環境「巡、倒、清、刷」，保持工作場所乾燥整潔，以避免降雨積水孳生病媒蚊，共同預防登革熱。

勞工局勞工檢查處處長郭清吉指出，高溫多雨的夏季來臨，該處鎖定營造工地三害─職災、中暑、登革熱，優先針對戶外建築工地實施專案勞檢，督促營造施工廠商應落實工安管理，強化安全衛生措施，降低職災風險。

▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局針對戶外建築工地進行檢查，以落實工安管理。(圖／高雄市政府勞工局提供)
郭清吉說，夏季期間，目前市府已積極展開登革熱防治環境大掃蕩，加上高溫降雨，工地各低窪易積水的處所，必須加強排水及環境清潔整頓，該處並將配合勞動部「營造業墜落打擊年」，針對「建築工程」易造成墜落災害之作業場所，包括屋頂、鋼構、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等易生墜落之作業，採取提升檢查、裁罰及停工強度等強力作為，營造業廠商應加以自律。

郭清吉並指出，即使營造廠將工程發包承攬，但仍負有統合管理與預防災害的主要責任，市府已針對建築工地各層轉包之承攬作業與公共安全，以及夏季工地三害「職災、中暑、登革熱」預防事項，強化跨局處橫向溝通機制，將致力防災嚴格執行稽查，該處已規劃舉辦觀摩宣導講習活動，以降低職災風險，落實工安管理。

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