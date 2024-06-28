中國駐法大使又戰狼！盧沙野：隨時有權驅逐台灣叛亂政權

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盧沙野稱，「從一定意義上來說，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回」，接著他又說，中國政府考慮到台灣民眾的福祉，「我們不想用武力實現這個目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望透過和平方式實現台灣治權的回歸。」
他在演講中也「引述一名法國網友譬喻」，指出這名網友在中國使館的社群媒體帳號下留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉之於法國、加泰隆尼亞之於西班牙，對此他也強調「台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧『獨立』，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。」
盧沙野接著又把矛頭指向美國，「美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的『第一島鏈』目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞『台獨』，不斷增加對台售武，鼓動『台獨』勢力『以武謀獨』，破壞兩岸和平統一前景，造成了目前兩岸關係持續緊張。」
最後，盧沙野在演講中重申，「台灣的前途只有一個，就是重新回到祖國懷抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要『一國兩制』，那就實行『一國一制』；總之，我們是絕不允許台灣從祖國分裂出去的。」