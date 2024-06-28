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中國駐法大使又戰狼！盧沙野：隨時有權驅逐台灣叛亂政權

▲中國駐法國大使盧沙野點名脫離前蘇聯的國家無主權國地位慘遭各方聲討，即使北京當局頻打圓場各方仍不買帳。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐法國大使盧沙野點名脫離前蘇聯的國家無主權國地位慘遭各方聲討，即使北京當局頻打圓場各方仍不買帳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國駐法大使盧沙野個人風格鮮明，被認為是中國「戰狼」外交風格的代表，日前他在中法建交60週年專題研討會上再度語出驚人，稱「台灣政權是中國版圖中的叛亂政權」，還當眾表示北京當局「隨時有權驅逐這個政權」，只不過是因為不想讓台灣人受戰火波及才不用武力實現這目標。

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這場演講是法國外交與聯合國協會（FDNU）主辦的中法建交60週年專題研討會，盧沙野於當地時間6月26日受邀赴巴黎高等科學技術與經濟商業學院（ISTEC）出席。在這場演講中，他先是談到「下個60年，中法關係如何行穩致遠」，其中在提到「要堅持相互尊重」時開始談到涉及台灣的話題。

盧沙野稱，「從一定意義上來說，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回」，接著他又說，中國政府考慮到台灣民眾的福祉，「我們不想用武力實現這個目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望透過和平方式實現台灣治權的回歸。」

他在演講中也「引述一名法國網友譬喻」，指出這名網友在中國使館的社群媒體帳號下留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉之於法國、加泰隆尼亞之於西班牙，對此他也強調「台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧『獨立』，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。」

盧沙野接著又把矛頭指向美國，「美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的『第一島鏈』目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞『台獨』，不斷增加對台售武，鼓動『台獨』勢力『以武謀獨』，破壞兩岸和平統一前景，造成了目前兩岸關係持續緊張。」

最後，盧沙野在演講中重申，「台灣的前途只有一個，就是重新回到祖國懷抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要『一國兩制』，那就實行『一國一制』；總之，我們是絕不允許台灣從祖國分裂出去的。」

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