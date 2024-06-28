女子加油站撿到虎斑貓！急抱上車送醫院 獸醫檢查傻眼：快放回去
有人綁架快快救救我啊！近日有一名女子分享一起「寵物救援」烏龍，表示自己某天開車下班回家，經過加油站時發現有一隻流浪貓，於是就好心帶牠去給獸醫檢查，結果獸醫經過檢查之後相當傻眼，表示該貓咪其實是有人養的，女子從好心變成現成綁架犯，笑翻不少網友。
記者張嘉哲/綜合報導
國外一名女子艾瑪（Emma）近日在Tik Tok分享自己的糗事，表示自己下班開車回家行經加油站時，一隻虎斑貓跑到她的腳邊，當下其實也沒有想太多，認為貓咪可能在尋求協助，於是就將牠抱上車帶去動物醫院檢查。
然而該虎斑貓上車之後有些躁動，不斷地跑來跑去，看起來也不是很高興，艾瑪當下認為牠應該是不習慣車內環境，於是加緊腳步送虎斑貓到動物醫院。沒想到獸醫一檢查該虎斑貓之後相當傻眼。原來，該貓咪根本不是流浪貓，其掃描晶片結果發現，是養在加油站旁邊民宅的家貓，艾瑪當場哭笑不得，自己從好心救援變成「綁架現行犯」，隨後立刻將虎斑貓放回原本的地方。
影片曝光後，超過10萬名網友朝聖按讚「貓貓：找妳玩一下怎麼就被綁架了啦」、「貓貓：.....什麼情況，我是誰我在哪？」、「貓咪：怎麼會被綁架，我沒料到有這一天」、「真的太好笑了，完全可以想像醫生慌張的表情：小姐妳這是綁架啊！」、「小貓咪在車上就明顯感到害怕www。」