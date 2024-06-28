北市警「洩密個資」！幫越南女友經營地下簽賭 遭羈押兩大過汰除
北市大同警分局警備隊一名李姓警員，與越南籍吳姓女友交往後，涉嫌洩露個資給女友經營的地下簽賭業者，專案小組偵辦於26日發動搜索帶回李男、吳女，昨天被以涉嫌違反個人資料保護法、洩密等罪移送台北地檢署，今（28）日稍早法官裁定2人收押禁見。北市警局稍早也緊急召開人評會，由於李員違法情節重大，有確實證據，一次記二大過，將依警察人員人事條例予以免職，斷然汰除。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，吳女在萬華區經營養生館，以該處為據點招攬在台的越南人簽賭地下彩券，並借錢給賭客。據了解，李男使用警用系統替吳女查詢賭客的個資，將個資外洩給吳女幫助她討債。
警察局獲報李姓員警與轄內不法業者不正常交往，立即主動自檢清查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，26日專案小組搜索李男的辦公室、住處等，發現簽賭用的傳真機、投注單、越南人在台居留證及身分證影本等。不過，李男、吳女皆否認犯行，台北地檢署複訊後聲押禁見，今天法院裁定羈押禁見。
大同分局指出，李員涉嫌貪污及洩密等，檢察官以所犯為重罪，且有湮滅證據、勾串證人之虞，聲請羈押禁見獲准，李員違法情節重大，有確實證據，核有一次記二大過情事，將依警察人員人事條例予以免職，斷然汰除。