福原愛「嬰兒肥」模樣曝光！意外釣出江宏傑曾虧她1句話害爆哭
今年35歲的「日本桌球天后」福原愛過去曾和台灣男子桌球選手江宏傑有過一段5年婚姻，但卻隨著兩人在2021年爆出婚變進而離婚，而兩人的離婚官司也在今年3月份落幕。另外，由於巴黎奧運即將到來，福原愛在社群平台上曬出她過去曾參加奧運的選手證，照片中圓潤臉蛋讓人想起她過去曾因江宏傑說她臉圓而暴哭。
記者施以慧／綜合報導
福原愛日前在微博上曬出1張照片，是她在2008年時，參加北京奧運的選手證，只見她對著鏡頭露出燦笑，招牌嬰兒肥相當可愛，而她也有感而發的說：「懷念，北京奧運時候我的ID卡，大家知道我幾歲嗎？」不少粉絲笑稱：「愛醬永遠18歲」、「幾歲不清楚，只知道妳是旗手」、「只知道愛醬當時東北話已經10級！」
圓潤模樣曝光後，也讓人想起福原愛在2020年時對外透露過，自己生完二胎坐月子時，剪了齊瀏海，身材也尚未恢復，還因為前夫江宏傑的話大哭，「小傑在我面前拿了一張紙、一枝筆，然後畫了個半圓形說：『妳現在的臉就是這麼圓。』」儘管她當下因為擔心瘦不下來而暴哭，不過仍大讚男方其實一點也不狠心，「因為這句話，我終於把隱忍多時的煩惱通通說出來。小傑了解我的焦慮，便帶我一起研究怎麼瘦身。」