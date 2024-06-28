三喜臨門！高捷RK1岡山車站東基地公告招商

捷運岡山車站將於6月30日中午12時正式試營運開放民眾搭乘，配合捷運通車，捷運局同步在6月28日公告「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站（東基地）土地開發案」徵求投資人，另西基地日前也順利徵得最優申請人，搭配本次推出的RK1東基地捷運土地開發案，將完備RK1捷運岡山站周邊生活機能，打造岡山捷運門戶雙子星地標。
記者蔡佳宏／高雄報導
副市長林欽榮表示，繼高雄捷運岡山站RK1西基地聯合開發案今年4月完成評選選出最優申請人將於近期簽約後，RK1東基地也在今日上網公告，與此同時，高雄捷運紅線R24岡山高醫站至RK1岡山車站路段完成履勘後，在6月20日獲得交通部核發營運許可，岡山車站將於30日中午正式試營運通車，對岡山地區的居民來說，可說是三喜臨門。
林欽榮強調，本案土地權屬多為國有土地，特別感謝中央支持，繼左營高鐵科技之心所採取的中央地方合作模式，本案延續共同合作典範，由中央地方攜手開創地方再發展的契機及榮景，本案前經台鐵公司董事會同意雙方合作，並獲得交通部核定，始得展開合作的機會、開創地方門戶再造的可能。
捷運局長吳嘉昌表示，RK1站東基地座落於捷運RK1站東側出口，基地面積3,158平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%，容積率為630%，本案屬於分配建物所有權案件，預估開發量體可達1.2萬坪，未來開發總銷逾42億元，開發產品得由投資人於法令允許範圍內自由評估規劃，基地享有絕佳的交通優勢，搭配跨站天橋連接台鐵岡山站前後站及捷運岡山車站，期望透過本案讓捷運帶動岡山地區交通與經濟發展，使民眾轉乘捷運更安全、舒適與便捷。
「高雄市大眾捷運系統紅線延伸線RK1站(東基地)土地開發案」招標資訊已於市府捷運局網站－「便民服務」－「聯開專辦」－「聯開案件資料」項下公告，本案訂於113年11月28日截止收件，預計於本年度7月中旬辦理招商說明會，歡迎投資人踴躍參與及評估。